Inicia reciclado de paneles solares

Un grupo de empresas del sector fundaron Rafiqui, la primera recicladora de paneles solares cuya vida útil ha llegado a su fin, o se tienen que retirar antes de tiempo, y que disponen de materiales que se pueden recuperar y así minimizar su impacto ambiental.

En un comunicado se manifiesta que Rafiqui, surgió ante la rápida adopción de la energía solar en México es un proyecto de economía circular y reciclaje sin fines de lucro que permitirá en su etapa inicial procesar hasta 1,000 toneladas anuales de paneles solares que ya cumplieron su ciclo.

“La misión de Rafiqui es atender un problema derivado principalmente de la primera generación de paneles que ya no están disponibles, que no cuentan con reemplazo o que provienen de empresas instaladoras informales que no brindaron garantías adecuadas ni realizaron instalaciones conforme estándares, lo que hace que el sistema entero se vuelva inservible y deba ser actualizado”, señaló Ximena Cantú, ESG Officer de Energía Real y directora de Rafiqui.

Entre los miembros fundadores ya se han sumado empresas del sector como Beetmann, Bright, Corporativo Soles, Energía Real, Engie, ForeFront Power, Greening, Grupo Apolo Solar, Longi, Quartux, Skysense, Solarfuel, Solfium, Tiga Power, Top Energy, etc. Entre otros aliados estratégicos están la Agencia de Energías Renovables de Nuevo León, la Embajada Británica, Greenback, empresa clave por su experiencia en el sector de reciclaje, y la participación de JLL que destaca por su presencia en el sector inmobiliario y su enfoque en temas de sostenibilidad. Para poner en marcha el proyecto de economía circular se están recaudando alrededor de 15 millones de pesos.

En términos de gobernanza, se unen como miembros independientes al consejo de administración de Rafiqui profesionales que aportarán valiosa experiencia en economía circular, sostenibilidad y reciclaje. Su conocimiento y liderazgo fortalecerán la misión de promover prácticas más sostenibles y eficaces, asegurando que Rafiqui no solo cumpla con sus objetivos ambientales, sino que también impulse la innovación en la industria.

Asimismo, señala que, en un reporte publicado en el 2016, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), estimó que la pérdida temprana de paneles (antes de los 25 años) significa un 7 por ciento de los reemplazos o retiros de paneles a nivel mundial y que tan sólo en México, para el 2030 habrá 30,000 toneladas de paneles retirados por pérdida temprana y 6,500 toneladas que concluyen su ciclo de vida naturalmente.

Los materiales recuperados globalmente de los paneles solares se estiman en un valor aproximado de 450 millones de dólares para el 2030 – lo cual equivale a los materiales necesarios para producir 60 millones de nuevos paneles solares.

Santiago Villagómez, CEO de Energía Real, miembro del Consejo de Rafiqui y principal impulsor de la Asociación expresó: «Rafiqui es sólo el comienzo de un cambio necesario en la industria energética mexicana. Esta iniciativa demuestra lo que es posible cuando las empresas se unen por un propósito común”.

Proyecto sin fines de lucro

Entre sus objetivos como asociación civil, Rafiqui se propone además donar paneles solares que mantienen cierto nivel de eficiencia a comunidades vulnerables y así ampliar el acceso a la energía limpia a más personas, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en el Pacto de Naciones Unidas.

Segunda Fase de Rafiqui: Reciclaje de litio

En el contexto de la transición hacia un sistema energético más sostenible, el reciclaje de litio se ha convertido en una prioridad para el sector energético. Este proceso permite recuperar materiales valiosos de baterías utilizadas en sistemas de almacenamiento de energía, contribuyendo así a la reducción de residuos y la conservación de recursos naturales. Las empresas que adoptan prácticas de reciclaje de litio están liderando el camino hacia una economía circular, impulsando la innovación y promoviendo un futuro más limpio y eficiente en el uso de la energía.

Rafiqui hace un llamado al sector energético a colaborar en esta iniciativa, con los objetivos de reducir significativamente la huella de carbono y ayudar a las comunidades, con el fin de consolidar el éxito del proyecto.

“Para generar un impacto aún mayor, necesitamos que más empresas se sumen a este esfuerzo y que se difunda el mensaje sobre la responsabilidad del reciclaje correcto de los paneles solares en México. Juntos podemos acelerar la transición hacia una economía circular, reducir nuestra huella ambiental y llevar energía limpia a quienes más lo necesitan. La colaboración y la solidaridad son clave para construir un futuro sostenible e igualitario”, agregó Isabel Studer, Presidenta de Sostenibilidad Global y miembro independiente del Consejo de Rafiqui.