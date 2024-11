 Cemex reconoce lo mejor de la arquitectura

Cemex anunció a los ganadores del Premio Obras Cemex 2024 en una ceremonia efectuada en Monterrey, México. a la cual asistieron destacados arquitectos, diseñadores, ingenieros y profesionales de la industria de la construcción de distintas partes del mundo.

El certamen, que desde 1991 reconoce los mejores proyectos de construcción en México y el mundo, recibió 355 postulaciones nacionales y una amplia variedad de proyectos de 17 países. Un jurado de prestigiosos arquitectos seleccionó a los ganadores entre 23 proyectos finalistas de la Edición Nacional y 43 de la Edición Internacional.

El jurado estuvo compuesto por 10 reconocidos arquitectos e ingenieros de México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Bélgica y Colombia.

Ganadores Internacionales por Categoría:

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Helen Diller Anchor House

3er lugar: La Pigna

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Smetanova lávka (Smetana’s Footbridge)

3er lugar: Ciudad de las Artes

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Gampa a Sféra Pardubice

2do lugar: Mira Earth Studios

3er lugar: One Za’abeel

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

Mención honorífica: Pompey Estate Residence and Studio

Infraestructura

1er lugar: Sixth Street Viaduct Replacement Project

2do lugar: New Dirout group of regulators-finished sections

Creatividad en Concreto

Mención honorífica: Fish Reef

Un Futuro Sostenible

1er lugar: Malecón de Villahermosa

Ganadores en México por Categoría

Vivienda Colectiva

1er lugar: The Village

2do lugar: Naya

3er lugar: Ophelia

4to lugar: Torre Helea

Espacio Público

1er lugar: Malecón de Villahermosa

2do lugar: Centro de Desarrollo Comunitario y Deportivo de Tizayuca, Hidalgo

3er lugar: Mercado Público Huimanguillo

4to lugar: Plaza Principal Cosoleacaque Veracruz

Edificación de Uso Colectivo

1er lugar: Mira Earth Studios

2do lugar: Reconstrucción del edificio de gobierno y remodelación de las plazas centrales en Iguala

Gran Acuario Mazatlán «Mar de Cortés»

Mención honorífica: Miyana

Mención honorífica: Vinícola Pictograma

Vivienda Unifamiliar

1er lugar: Kupuri

2do lugar: Casa Matilda

3er lugar: Casa Itambe

Menición honorífica: Casa AV

Infraestructura

1er lugar: UMG Guadalajara

2do lugar: Puente Verde

3er lugar: Puente Atirantado

Creatividad en Concreto

1er lugar: Fish Reef

2do lugar: Cascarón prefabricado de concreto arquitectónico

3er lugar: Construcción de espacio público Las Ventanas

La lista completa de los ganadores del Premio Obras Cemex 2024 se encuentra publicada en:

https://www.premioobrascemex.com/home

El Premio Lorenzo H. Zambrano 2024, el cual reconoce la trayectoria de un arquitecto o ingeniero destacado cuya labor sea significativa y memorable en México y a nivel internacional, fue también entregado durante la ceremonia. Este año fue otorgado al Dr. Roberto Stark por su compromiso con la sostenibilidad y su dedicación con la formación de nuevas generaciones de ingenieros.

Durante más de 18 años Cemex ha impulsado el desarrollo de jóvenes arquitectos recién graduados cuyo trabajo académico y profesional demuestra un potencial extraordinario a través de la Beca Arquitecto Marcelo Zambrano.

En el evento se otorgó la Beca 2024 a la Arquitecta Emilia Avendaño Granados, egresada del ITESO, y quien iniciará estudios de posgrado en Master of Conservation of Monuments and Sites en KU Leuven, en Bélgica.

El Premio Obras CEMEX reconoce el talento y visión de arquitectos e ingenieros que diseñan edificaciones sostenibles para el beneficio de generaciones presentes y futuras. Celebrado desde

1991, el Premio Obras se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes en arquitectura y construcción.