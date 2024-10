Exigen diálogo en debate de la iniciativa del Infonavit

Cuestionan la propuesta de vivienda en renta y también que el Infonavit se haga cargo de construir el 60% de las viviendas que propone Sheinbaum

Ofreció diálogo el Director Romero Oropeza en su 1er presentación en evento laboral

Puerto Vallarta.- En la clausura del Cuarto Congreso Nacional del Sector de los Trabajadores organizado por el titular de esa Dirección en Infonavit: Mario Macías Robles, sindicatos y trabajadores cuestionaron la iniciativa que próximamente estará a debate en el Congreso de la Unión para que el organismo tripartita pueda construir con una fórmula propuesta de renta por 10 años con opción hasta entonces para que los derechohabientes puedan comprar su vivienda.

“No estamos de acuerdo que la Reforma se aprobara sin diálogo y sin la consulta a las y los trabajadores del país”, afirmó el representte del Sector Laboral en el organismo y de manera contundente exigió:

“Debe revisarse la redacción actual de esta reforma, estamos de acuerdo con el tema de la construcción para lograr aportar 500 mil viviendas en los próximos 6 años, pero el programa para renta no debe posponer a 10 años la oportunidad de que los derechohabientes tengan un patrimonio. Es importante que se escuche a los trabajadores, tenemos mucho que decir y proponer, por ello, desde el sector confiamos en la apertura al diálogo ofrecida por el Director General”.

Acompañado del titular del sector empresarial, Carlos Gutiérrez Ruiz, el cuestionamiento se hizo hasta del origen de la iniciativa que no fue consensado por la anterior administración con ambos sectores: patronal y laboral cuando el Instituto tiene un Consejo Tripartita.

“…el diálogo tripartito da nacimiento al Infonavit en primer lugar, la gobernanza tripartita le ha dado 52 años de vida y habitación a millones de familias de nuestra fuerza laboral. Entonces, si el diálogo ha sido el combustible para todo lo anterior, ¿por qué las iniciativas se enviaron al Congreso sin el diálogo, sin hablar, sin escuchar, sin acuerdos?”, inquirió el titular de la DSE

Así también representantes del sector de los trabajadores en el Consejo del organismo externaron la exigencia del sector obrero para ser consultados en el tema de la reforma constitucional del Art. 123 que modifica facultades del Infonavit en este caso para contratar a quien construya vivienda con la fórmula antes mencionada.

Macías Robles fue el portavoz de las inquietudes ante el 1er acto público con el nuevo Director quien asistió al evento para la clausura Octavio Romero Oropeza. Allí se pido revisar la redacción actual de esta reforma.

Aunque el sector puede avalar la construcción de 500 o hasta 600 mil viviendas en los próximos 6 años del gobierno de la Presidenta Sheimbaum, cuestionan que el programa para renta dure 10 años para entonces “darle la oportunidad de que los derechohabientes tengan un patrimonio”.

También Alberto Moreno, presidente de Canadevi señaló que los desarrolladores pueden construir más del millón de viviendas que el gobierno se propone hacer en el sexenio, obviamente resaltó la necesidad de tierra apta y reducción de costos y tiempos de tramitología para empezar y facilitar su construcción.

Asimismo, entre los principales retos que se concluyeron a partir de las mesas de trabajo del Congreso está mejorar los indicadores financieros del Infonavit. Y se refieren a la reducción de la Cartera Vencida; ampliar la distribución de créditos y también comercializar cerca de 200 mil viviendas abandonadas más un millón que vienen en camino de recuperación, afirmó Macías Robles, esto a través de realizar subastas masivas de manera transparente.

Y otro reto que se puso sobre la mesa fue atender la demanda de vivienda generada por la relocalización y la inversión extranjera, particularmente en zonas de desarrollo industrial.

Romero Oropeza abierto al diálogo

Claudia Esqueda, también líder de los trabajadores llamó a los Diputados a tomar en cuenta al sector en la próxima discusión de la iniciativa y cuestionó por qué Infonavit tiene que construir con sus recursos cuando la propuesta del millón de viviendas adicionales para el sexenio es del gobierno federal.

Los representantes de los sectores laboral y patronal apoyaron el anuncio del Diputado Alejandro Carbajal Hidalgo para que en las próximas semanas se abra el diálogo para enriquecer la reforma al 123 Constitucional.

“Esto tiene un particular mensaje, reconocer que no es recomendable legislar unilateralmente, y en cambio, sí hacerlo con y para los gobernados. Especialmente, cuando se trata de los ahorros de todas y todos los trabajadores, no del dinero del erario”., precisó Macías Robles

Por su parte, el Director General del Instituto, Octavio Romero Oropeza, en la clausura del Congreso ofreció un diálogo abierto, sencillo y transparente para lograr la colaboración entre los sectores sindicales, empresariales y gubernamentales que permitan alcanzar los objetivos de vivienda del nuevo gobierno.

“Para alcanzar los objetivos del nuevo gobierno, refrendo el compromiso con los sectores de mantener la comunicación continua, basada en el respeto entre las partes, garantizándoles absoluta transparencia de todos los rubros de la administración del Instituto”, dijo.

Agregó que ya se encuentra enlistada en el Congreso de la Unión la reforma al artículo 123 constitucional para implementar un sistema de vivienda con orientación social, que permitirá la construcción de vivienda asequible para los trabajadores.

mariel@grupoeconcreto.com