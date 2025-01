Se mantendrá carácter tripartito en Infonavit: diputada

En el marco de la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, la diputada Maiella Gómez Maldonado (Morena), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que la reforma a la Ley del Infonavit en materia de vivienda social, será histórica.



«Es una reforma muy importante, una reforma histórica que busca cumplirle al pueblo de México en una demanda tan importante como es la vivienda y todo lo que implica para una familia», señaló.



Gómez Maldonado subrayó que con el diálogo que sostuvieron con los sectores sindical, empresarial y del Gobierno Federal, se logró construir este proyecto.



«Se mantiene el carácter paritario en los consejos y otro tema importante es que se podrá auditar el uso de los recursos de la subcuenta de vivienda de las y los trabajadores», indicó.



Enfatizó que los ahorros de las y los trabajadores no se utilizarán para ningún otro fin que no sea el de la construcción de las viviendas.



«Es un compromiso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un millón de viviendas; además, es un derecho constitucional y debemos brindar las herramientas necesarias para garantizarlo», subrayó.



La diputada reiteró que este sistema de vivienda con orientación social beneficiará a muchas familias que siempre han tenido la ilusión de obtener su vivienda y que, por ganar poco, no han tenido acceso a una. «Esto es un antes y un después en materia de política pública», finalizó.

MC votará a favor de la minuta en materia de vivienda

La diputada Patricia Mercado Castro (MC), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, informó que su bancada votará a favor en lo general de la minuta en materia de vivienda en la Ley del Infonavit.

La diputada indicó que su grupo parlamentario, en lo general, está de acuerdo con el mismo, pero presentará algunas reservas en el Pleno, porque tiene algunos problemas para garantizar que todas las decisiones se tomen a través del diálogo social y no solamente por parte del Ejecutivo.

Indicó que se propondrá que el director general del Infonavit sea un facilitador de información y propuestas para que los órganos pertinentes de trabajadores y empresarios puedan tomar decisiones informadas, ya que actualmente tiene muchas atribuciones, pero “me parece muy importante que realmente haya valido la pena invitar a las cámaras empresariales y a los sindicatos para que dieran su punto de vista”.



Agregó que hay otras cosas que se necesitan reformar, por ejemplo, que se revise el puntaje que los créditos se den sin discriminación y tomando en cuenta las condiciones de cada quien, pues hoy en día solamente el 34 por ciento de los créditos son para mujeres, porque no alcanzan el requisito.