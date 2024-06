Mérida es la puerta de entrada para centro y Sudamérica: BIM

Por su posición geográfica, Mérida se comienza a constituir como uno de los principales centros de distribución y logística para la zona centro y el sur del continente americano, lo cual es visible por medio del mayor otorgamiento de crédito en la región, afirmó Gregorio Sánchez, director corporativo del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).

“Hay una sorpresa grata (en la demanda de financiamiento) en la Península de Yucatán, sobre todo en Mérida, porque se está constituyendo como uno de los centros logísticos importantes del país, y del sureste, en esa entidad, los polos logísticos tienen mucho que ver con la distribución de mercancías al centro y Sudamérica, por eso invertimos en esa región”, dijo.

Cuestionado si los proyectos de infraestructura del gobierno, como lo son el Tren Maya o el Corredor Interoceánico han sido clave para levantar el interés en la demanda de financiamiento en la región, el directivo consideró que éstos son solo complementos.

“No por el Tren Maya o por las mercancías que se puedan mover (hay más interés en la zona), sino porque Mérida se está constituyendo como un centro logístico de distribución de mercancías al centro y Sudamérica, obviamente el Tren contribuye, pero es más por la ubicación geográfica y estratégica de la Península”, planteó.

Tras una conferencia de prensa, planteó también que la Ciudad de México se ha convertido ya en el segundo mercado más importante en la construcción de naves industriales, con alrededor de 700 mil metros cuadrados en obra “y obviamente nosotros también apuntamos a eso”.

En este sentido, y tras una gira en todo el país, el BIM dio a conocer el lanzamiento de un modelo de financiamiento para que las empresas puedan construir Centros de Distribución (Cedis), que tiene como objetivo optimizar las operaciones logísticas con rutas de entrada y salida en puntos estratégicamente ubicados.

El interés por los financiamientos en estas zonas del país y el lanzamiento de este modelo de préstamos se presenta en un momento en el que la economía mexicana se ve beneficiada por el fenómeno de la relocalización de empresas, mejor conocido como el nearshoring.

“Tenemos entre 500 y 800 millones de pesos para distribuir, ya estamos en la parte de las zonas industriales, Nuevo León, por ejemplo, estamos analizando otras inversiones en Tijuana y Mexicali, en la parte del bajío, y nuevamente, nos sorprende la Península”, expresó el directivo del BIM.

Expectantes a política de vivienda

Estamos expectantes de la política de vivienda del nuevo gobierno el sector bancario absorbe la mayoría de los créditos, luego Infonavit y después Fovissste.

Recordemos que en México ya no se construye casas de interés social y no es porque los bancos no quieran financiar o que las desarrolladoras no quieran construir, solo que hacen falta otros componentes y subsidios, señaló.

Crédito hipotecario para cerra la pinza

Somos un banco especializado en el financiamiento a la vivienda cualquier tipo de vivienda esencial pero creo que nos faltaba cerrar el círculo con los créditos hipotecarios.

Esperamos que sea aceptado por los principales desarrolladores del país y bueno nos hemos propuesto una inversión en estos cuatro últimos más o menos de 400 millones que beneficiarán a cerca de 350 o 400 créditos.