Ciudades compactas para fomentar el uso de bicicleta: UNAM

Caminar y andar en bicicleta son las alternativas de transporte más sostenible que tenemos, pero para optar por ellas debemos desarrollar ciudades más amables, más compactas, afirmó el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra.

“No se trata de que tu trabajo te quede a dos cuadras, pero sí que las actividades cotidianas como ir al supermercado, salir a comer o a comprar lo básico te impliquen distancias caminables”, indicó el experto en estructura urbana y transporte, y director general de Divulgación de la Ciencia en la Universidad Nacional.

Señaló que, de acuerdo con diversas investigaciones, la mayoría de las personas apoyan estas opciones, pero están dispuestas a desplazarse solo de 10 a 20 minutos, lo equivalente a ocho cuadras u 800 metros.

Lo mismo sucede con la bicicleta, la disposición a usarla es de 15 a 20 minutos, que corresponden a aproximadamente tres kilómetros.

“Si decides subirte a la bicicleta debe haber infraestructura para que te sientas seguro, además de que no te la vayan a robar, un lugar donde la puedas estacionar, etcétera”, indicó al ser entrevistado sobre el transporte sostenible.

El experto de la UNAM expuso que en urbes como la Ciudad de México es común encontrar que las colonias de alcaldías centrales -y las más antiguas y compactas- tengan usos de suelo mixto, con edificios de tres a cinco pisos de viviendas que en la parte baja cuentan con comercios y oficinas. Esta situación logra acortar distancias, destacó.

Sin embargo, estas catalogaciones se han ido perdiendo y en la medida en que se avanza hacia la periferia de la ciudad disminuyen, hasta encontrar fraccionamientos cerrados, constituidos por casas rodeadas por una barda y en las que se necesita salir en auto para llegar a la tienda más cercana.

“Lo que hay que hacer es condicionar que el desarrollo urbano tenga esas características, que se construyan verdaderas ciudades. Si un desarrollador va a levantar un edificio nuevo, plantearle que puede tener permiso para construir un nivel más, por ejemplo, pero el nivel de abajo será de comercio o servicios”, añadió el experto de la UNAM.

Algunas de estas acciones deben ser implementadas por el gobierno y a los ciudadanos corresponde, en la medida de lo posible, elegir realizar sus traslados caminando, en bicicleta, o en transporte público. “Esto disminuye la huella de carbono de las personas”, subrayó el especialista.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de 5.9 toneladas por persona, y vivir sin coche puede reducirla hasta en 3.6 toneladas.

Transporte y contaminación

La importancia de caminar e impulsar el uso de las bicicletas para trasladarnos puede tener efectos positivos en la mitigación de la contaminación del aire, pues una gran proporción de esta se genera por el transporte. Cerca de 90 por ciento del combustible que se usa en vehículos terrestres proviene de combustibles fósiles, refirió Suárez Lastra.

La ONU señala que el sector del transporte es el causante de aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, acotó.

“Es fundamental para la vida de los seres humanos, sin este no podríamos hacer nuestras actividades cotidianas, ir a trabajar, a la escuela; no podríamos tener comercio, viajar, tener relaciones con otros países. Es indispensable para nuestra vida y no podemos pensar solo en reducir qué tanto nos movemos, nos tenemos que transportar. El problema no es que nos movamos, sino cómo lo hacemos”, reiteró el universitario.

Para trasladarnos a través de las fronteras, el aéreo es vital -ya sea de carga o personas-, pero es demasiado contaminante. “Si yo hago un viaje a Europa duplicó mi huella de carbón de un año, con un solo viaje”, argumentó Suárez Lastra.

Además, la velocidad es crucial para que siga funcionando el mundo, pues mientras un avión requiere una decena de horas entre Europa y México, el marino -que contamina menos- tarda semanas.

A nivel regional, propuso, se pueden utilizar los trenes que son más eficientes que los autobuses y el automóvil, y que se han fomentado en Europa. Lamentablemente, en nuestro país y en otras naciones los viajes regionales se llevan a cabo en aviones, autobuses y automóviles.

En el ámbito local, en las ciudades, en las que se genera un gran porcentaje de la contaminación, hay tres alternativas: los más eficientes son los públicos como el Metro; luego están los masivos como el Metrobús y el tren ligero; y posteriormente los de mediana o pequeña capacidad como los microbuses.

Cualquiera es más eficiente que el automóvil que tiene un motor de combustión trabajando para trasladar a una sola persona. Si compartiéramos los autos y le metiéramos cinco personas a cada uno sería más eficaz. “Con la misma energía que nos trasladamos un kilómetro caminando, en bicicleta nos podemos trasladar tres”, puntualizó.

Estos transportes sostenibles, continuó, son ideales en urbes estructuradas para que los viajes sean cortos. En el caso de la Ciudad de México las distancias de desplazamiento son de 8 a 10 kilómetros aproximadamente.

Naciones Unidas también revela que cambiar un vehículo tradicional por uno eléctrico puede reducir la huella de carbono en una media de dos toneladas al año. Sin embargo, el experto de la UNAM apuntó que se debe considerar que aún con los autos híbridos y eléctricos sigue habiendo combustión, pues la energía eléctrica que requieren se produce en algún lugar y lo más probable es que sea de combustibles fósiles.