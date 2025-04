La construcción avanza con soluciones de IA: Samsara

El uso de la IA en el sector de la construcción ayuda a los clientes a resolver con datos en tiempo real.

Samsara utiliza la IA para brindar información procesable sobre activos, eficiencia de combustible y seguridad en carreteras y sitios de trabajo.

Los hábitos de conducción eficientes pueden generar ahorros importantes en costos en una flota.

Samsara Inc. («Samsara») (NYSE: IOT), Plataforma de Operaciones Conectadas®, anunció hoy que miles de empresas constructoras han estandarizado sus procesos para optimizar sus operaciones y lograr la máxima eficiencia, con lo que mejoran la seguridad y la protección, a través del uso de soluciones de Samsara.

De hecho, los resultados financieros del cuarto trimestre del año fiscal 2025 de Samsara mostraron que la construcción impulsó la mayor incorporación de nuevos valores anuales de los contratos (VAC) netos de Samsara por sexto trimestre consecutivo. Los resultados son notables en tres aspectos importantes:

Disminución de accidentes en la carretera y en los sitios de trabajo al asesorar a los trabajadores en hábitos de conducción seguros y exonerarlos de accidentes en los que no son culpables.

Mayor visibilidad y confiabilidad de los activos al mejorar los informes de mantenimiento y el seguimiento de equipos de todos los tamaños. Los dispositivos de rastreo discretos y duraderos como el Rastreador de Activos de Samsara también ayudan a los clientes a recuperar activos robados o perdidos y así reducir los gastos de reemplazo.

Reducción de costos de combustible: al fomentar hábitos de conducción eficientes y eliminar el ralentí innecesario. Estos cambios de hábitos individuales, sumados en una flota, pueden generar ahorros importantes en costos.

“Completar un trabajo correctamente y a tiempo significa que todos los involucrados, es decir, trabajadores, equipos y vehículos, deben estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Ese es un desafío de coordinación que Samsara ayuda a los clientes a resolver con datos en tiempo real”, señaló Robert Stobaugh, director de Operaciones, GTM, de Samsara. “Nos enorgullece fortalecer a la industria de la construcción para que opere de manera segura y eficiente mientras crean nuestra infraestructura esencial”.

Samsara se asocia estrechamente con la industria de la construcción para desarrollar soluciones tecnológicas que beneficien sus operaciones complejas. Su plataforma, impulsada por la IA y entrenada en el conjunto de datos de operaciones conectadas más grande del mundo, fortalece de manera única a los clientes para mejorar la experiencia de los trabajadores de primera línea y ayudar a reducir los costos.

Descubre lo que los clientes dicen sobre su experiencia y éxito* con Samsara:

«Puedo colocar mis manos sobre 2.5 millones de dólares en activos que nunca habríamos vuelto a ver sin la ayuda de Samsara. Estas recuperaciones fueron el resultado directo de las capacidades mejoradas de visibilidad y monitoreo que nos ofrece Samsara», dijo Billy Porter, director de Gestión de Riesgos en Cable East. Cable East logró recuperar sus activos y mejorar la eficiencia.

«Samsara ayuda a los conductores a identificar y corregir malos hábitos, lo que les motiva a ser más seguros y mejores en la carretera», dijo Eric Thiessen, gerente de Transporte en Emery Sapp & Sons. Emery Sapp & Sons logró una disminución del 25 % en accidentes con responsabilidad, un descenso del 40 % interanual en incidentes reportables ante el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos y una reducción del 65 % en el uso de dispositivos móviles durante la conducción.

«Teníamos incidencias constantes con activos perdidos y robados que ya han comenzado a mejorar desde que nos asociamos con Samsara. Hemos utilizado los Terminales Telemáticos de Activos para encontrar unidades perdidas, recuperar unidades robadas y resolver disputas de uso con los clientes», dijo Alek Javier, gerente de TI de Hoskins Equipment. Hoskins Equipment recuperó unidades perdidas y robadas y resolvió disputas de uso con los clientes, con lo que ahorraron miles de dólares al año.

«Con Samsara, nuestro proceso de mantenimiento es más eficiente. Hemos mejorado la confiabilidad de nuestros equipos, lo que a su vez mejora nuestra reputación con nuestros clientes», dijo Mark Pisani, vicepresidente de Operaciones de Sterling Crane Canada. Sterling Crane Canada redujo el gasto en mantenimiento y reparaciones, con un ahorro total estimado de más de 3 millones de dólares en sus unidades de carretera y todoterreno.

“Nuestros conductores operan en ambientes impredecibles y de alto riesgo. Por eso es tan importante cambiar el comportamiento en el momento. La tecnología de la IA que impulsa las alertas en la cabina nos ayuda a mejorar la conciencia y la seguridad del conductor”, dijo Tim Janssen, director de operaciones de The Rasmussen Group. The Rasmussen Group redujo el uso de dispositivos móviles durante la conducción en un 90 %, el exceso de velocidad y el no detenerse ante las señales de alto en un 70 %, y los incidentes de choque por alcance en un 25 %.

«La conveniencia de tener una sola interfaz para todos nuestros datos es muy importante para nosotros. Samsara facilita el rastreo de nuestro equipo, el asesoramiento de los empleados y la mejora de la eficiencia en todos los aspectos», dijo Ryan Reedy, director de Reclutamiento y Retención en C.R. Jackson. C.R. Jackson mejoró su visibilidad y recuperó equipo robado.

“El Rastreador de Activos nos permite reforzar el rastreo de la ubicación existente en nuestros activos de alto valor y, por primera vez, rastrear activos más pequeños, lo cual no era posible anteriormente”, dijo Rich Poppoff, superintendente de Equipo en DeSilva Gates Construction. DeSilva Gates Construction protege activos por un valor de 200 millones de dólares.

“Necesitábamos saber qué pasaba y qué ocasionaba las principales incidencias de seguridad. Samsara es un sistema que analiza esto, nos dice qué ocurre y nos permite capacitar a los conductores en consecuencia”, dijo Dave Boorman, gerente de Telemática de Flota en FM Conway. FM Conway redujo su número de accidentes de tránsito en casi un 22 % y disminuyó el exceso de velocidad moderado en un 80 % en un año.

«La tecnología de IA de Samsara marcó una gran diferencia para nosotros. Nos permitió cambiar de un enfoque reactivo tras los accidentes a tener la capacidad de intervenir e incluso prevenir que ocurran”, dijo Andrew Latchum, gerente de seguros de Fox Brothers. Fox Brothers logró una reducción del 86 % en el uso de dispositivos móviles durante la conducción, un descenso del 91 % en las violaciones al uso del cinturón de seguridad y una disminución del 78 % en el riesgo de colisiones en la carretera después de unos meses de implementación.

«Nuestra asociación con Samsara es a largo plazo, gracias a herramientas que evolucionan constantemente y que nos ofrecen nuevas funciones, pero también gracias a su genuina disponibilidad y gran capacidad de respuesta siempre que las necesitamos», dijo Tanguy Chauviere Le Drian, director General de Garandeau Group. Garandeau Group ahorró recursos significativos con datos en tiempo real.

Para obtener más información sobre las soluciones de Samsara para la industria de la construcción, visita este sitio.