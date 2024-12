Concanaco llama a que prevalezca el dialogo con socios comerciales

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) llamó a preservar el T-MEC y el diálogo con los socios comerciales.

En conferencia de prensa expresó que “se debe preservar el libre comercio a través del diálogo trilateral y el fortalecimiento de la relación comercial entre países, la estabilidad económica y la continuidad de los principios fundamentales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.

Especificó que el T-MEC establece condiciones específicas de revisión, “para tomar medidas sobre aquellas situaciones que se pudieran presentar y no sean decisiones unilaterales. Como países nos necesitamos, no se deben generar rumores ni pensar en una escala de aranceles, las cosas no suceden de esa forma”.

Expresó que como Confederación han trabajado, y acercado al gobierno para manifestar su postura.

“Nos hemos acercado con las autoridades gubernamentales correspondientes, como la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para plantear estrategias, objetivos y líneas de acción, y fijado nuestra postura al respecto.

Tenemos la experiencia, las relaciones con actores comerciales de Canadá y los Estados Unidos de América y, sobre todo, la responsabilidad de obtener las mejores condiciones económicas para los 4.8 millones de empresarios que representamos en el territorio nacional.

El T-MEC nos brinda estabilidad económica y nos hace ser competitivos frente a otros bloques comerciales, lo cual repercute en políticas públicas. sólidas en la materia, y en programas y acciones que benefician a sus habitantes.

Como países somos codependientes a través de las cadenas de valor y sus procesos de integración, entre otros aspectos. Asimismo, no debemos perder de vista que el T-MEC también habla de servicios, como el comercio digital y el sector de comunicaciones. “La economía debe prevalecer sobre cuestiones políticas y de otro orden”, mencionó De la Torre.