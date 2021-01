Yucatán tendrá módulo de pruebas rápidas Covid-19

De acuerdo con las medidas impuestas recientemente por el gobierno estadounidense en su Plan Estratégico para combatir la Covid-19, el gobierno de Yucatán, a cargo del gobernador Mauricio Vila Dosal, se ha preparado para facilitar el tránsito de pasajeros con destino a los Estados Unidos, con la instalación de un módulo de pruebas rápidas de antígenos, que cumplen con los requisitos marcados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en el Aeropuerto Internacional de Mérida.

Con el acompañamiento de las Secretarías de Fomento Turístico (Sefotur) y de Salud de Yucatán (SSY), así como con el apoyo de Grupo Asur y en coordinación con las diversas aerolíneas que operan vuelos internacionales, se lleva a cabo esta iniciativa para brindar facilidades a todos aquellos viajeros que, tras visitar nuestro estado, planeen un vuelo con destino final o con tránsito en algún punto de la unión americana, ya que permitirá a los viajeros realizarse una prueba rápida de antígenos para la detección de Covid-19, cumpliendo así con los requisitos de entrada a los Estados Unidos.

Es necesario recordar que, el pasado 21 de enero, el presidente Joe Biden, firmó el decreto del Plan denominado “National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness”, donde se estipula que todos aquellos que deseen ingresar a los E.E.U.U. deberán presentar una prueba negativa de Covid-19, además del uso obligatorio del cubrebocas, entre otras medidas que pueden consultarse en https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/21/executive-order-promoting-covid-19-safety-in-domestic-and-international-travel/

Este módulo se presenta como una opción adicional para los viajeros que tengan destino final en la unión americana y que no hayan podido tomar su prueba previamente, encontrándose habilitado dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón”. El mismo, será operado por un laboratorio privado que cumple con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias de ambos países y estará brindando servicio a partir del día 26 de enero, fecha a partir de la cual el decreto de la CDC entra en vigor.

Además de la operación de dicho módulo, en Yucatán, algunos hoteles estarán ofreciendo información y servicio con distintos laboratorios, que cumplan con los requisitos necesarios para la toma de pruebas en sus instalaciones, además de otras facilidades para aquellos turistas que resultaran positivos. Estos servicios varían de un establecimiento a otro, y puesto que es responsabilidad de cada pasajero cumplir con las normas impuestas por la autoridad sanitaria de cada país, será oportuno consultar con cada establecimiento y confirmar el tipo de servicio ofrecido previamente.

Cabe aclarar que la prueba que estará disponible, tanto en el Aeropuerto de Mérida como en los hoteles y laboratorios, tendrá un costo que deberá ser cubierto por los viajeros y será de uso exclusivo para pasajeros con previa reserva y pase de abordar para un vuelos directos o indirectos hacia territorio norteamericano.

Asimismo, recordamos que la información con respecto a los requisitos sanitarios impuestos por cada gobierno se encuentra en constante cambio, por lo que instamos a los viajeros a tomar todas las precauciones sanitarias debidas y a consultar las fuentes oficiales más actualizadas.

Estas acciones nos ayudan a seguir consolidando a Yucatán como un referente de Buenas Prácticas Sanitarias y a la construcción de burbujas sanitarias que brinden alternativas confiables a nuestros viajeros y protejan la salud de las y los yucatecos.