El director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, afirmó que los países de América Latina y el Caribe, tienen en la vivienda un punto transversal para la reactivación económica ante la pandemia por Covid-19 que pone a las naciones de la región el reto de hacer una política integral en la materia que tome como principios de optimización en los usos del suelo, la protección de la salud y del medio ambiente.

En su participación al cerrar el Encuentro sobre Vivienda y Reactivación Económica, organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como por las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Martínez Velázquez puntualizó:

“Estamos en un punto donde la pandemia nos pone enfrente la posibilidad de ver cómo podemos hacer una política integral de vivienda para tomar como principios de optimización de los usos de suelo, la protección a la salud, la protección social y del medio ambiente. Por otro lado, también ésta recuperación económica se debe dar en un sentido social y sustentable bajo una visión de superación de las desigualdades en toda la región.

“Desde nuestra parte, como Infonavit, creo que hemos trabajado de manera muy clara en esta visión que lo ha plasmado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha planteado en el Programa Nacional de Vivienda y que hemos adoptado todos los criterios de ONU Hábitat III en todas las políticas que ha impulsado el gobierno”, expuso.

En el encuentro virtual, en el que México participó en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el titular del Infonavit dijo que desde el gobierno federal se ha trabajado sobre siete características de la vivienda adecuada, para que sean el pilar de la conducción de la política en ese ámbito y recordó que desde el instituto que encabeza, que es el principal financiador de las hipotecas en el país, se publicaron recientemente las reglas de carácter general en materia urbana y movilidad.

“Por primera vez hemos incorporado el criterio de distancias en movilidad y equipamientos alrededor de la vivienda y no se podrá transaccionar una hipoteca en el país, si no se cuenta con todos los equipamientos previos y el acceso a la movilidad, porque estamos convencidos de que la ciudad es parte fundamental de la vivienda y que esta no se puede ver aislada del resto de las cosas”.

Mencionó que estas reglas que empezaran a operar hacia mayo de 2022, serán muy relevantes para la historia de la vivienda en América Latina y puntualizó que, en ese marco, este encuentro “nos deja muy claro que enfrentamos retos comunes y estamos listos para generar una conversación que continúe en materia de vivienda.

“Normalmente hay encuentros de distintas materias de política pública, incluso desarrollo urbano, pero creemos nosotros que la vivienda tiene también que ser parte de esa discusión latinoamericana que sea algo que continúe, que sea sistemático, y que podamos aprender de las distintas formas de financiar a las familias y que tengan acceso al suelo, a la ciudad, a una vivienda adecuada con todos los criterios que nos hemos puesto como país.

“Por ello, estaremos abiertos a ampliar estas discusiones, continuarlas. Y, sobre todo por ahora, concentrarnos en los siguientes pasos, que es la posibilidad de hacer un documento de recomendaciones en donde estaremos buscando la participación de todos los países miembros de la CELAC, que será parte de los entregables y resultados de México como presidente Pro Témpore”.