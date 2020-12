Ve Santander recuperación hasta 2023

Para fines del 2022 o bien en el 2023 Santander México prevé la recuperación económica y del crédito, afirmó Héctor Grisi Checa, Presidente Ejecutivo y Director del grupo financiero.

Tras afirmar que hay sectores que se han reactivado y que incluso crecerán más que en el 2019, un año histórico de colocación, el directivo indicó que hay sectores más dinámicos a los que seguirán apostándole y hay otros que no están tan dinámicos en los que medirán su participación como el restaurantero o turístico.

Pero en cambio, explicó en colocación del crédito hipotecario éste 2020 cerrarán con un crecimiento de dos dígitos por encima del 10% vs el 2019.

Dijo que aunque hay cartera vencida no se registra ninguna preocupación porque es mucho menor a lo que se esperaba en marzo al inicio de la pandemia.

Dijo que 750 mil de sus clientes se acogió al programa de apoyos o moratoria de pagos de mensualidad.

“Tengo buenas noticias en ese sentido. Si me hubieran preguntado en marzo no diría lo que hoy porque nos ha sorprendido el buen comportamiento de la gente. Por ejemplo, en hipotecario que es un crédito muy sensible, casi 90% de la gente ha pagado su crédito; 8% ha reestructurado y sólo 3% está en impago.

“Hemos logrado en septiembre, octubre y noviembre números récord de crédito hipotecario Esto quiere decir que la gente está tomando la decisión con las tasas tan bajas que se manejan”.

También dijo que el crédito pyme cayó entre 10 y 12% y esto lo atribuyó a falta de apoyos por parte del gobierno federal y reiteró: “nosotros prestamos, no subsidiamos a los negocios. Les hacen falta apoyos”.

Como nichos de oportunidad también señaló los créditos de infraestructura, que ya existe un monto etiquetado para ello. Y continuarán viendo cómo colocar tarjetas de crédito en el mismo sentido: cauteloso para proteger a clientes y al banco.

Habrá noticias del nuevo banco que impulsarán en 2022 “Openbank”, anticipó el directivo de Santander México.