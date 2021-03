Va IP por vía legal contra reforma eléctrica

Mientras el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar consideró que la reforma a la Ley de Energía Eléctrica aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados tendrá un impacto “porque al final estos agentes económicos que invirtieron de buena fe en nuestro país, deberán tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos”, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), anunció que analiza las rutas legales para evitar un daño al país y a su sector productivo.

Salazar afirmó que con la reforma se incrementará en unos 60 mil millones de pesos anualmente el costo de la generación de electricidad, un 26% más. “El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le va a salir más caro. Esa camisa o ese bien que va a comprar será más caro, porque la electricidad para producirla será más cara o tendremos que pagar más impuestos”.

En el primero de dos días del foro “Electricidad para el Futuro de México”, organizado por el CCE, su dirigente aseguró que con la rápida aprobación que hicieron de la citada reforma la mayoría en el Senado, no se dio la oportunidad de debatir, de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisiones para el país.

Consideró que en un régimen democrático el parlamento abierto es un instrumento que otorga participación de todos, en las decisiones que a final de cuentas impactarán la vida de todos, y criticó que no fuera tomada en cuenta la opinión del sector empresarial y dijo que la soberanía energética no se alcanzará con retórica.

Estoy convencido que la soberanía no se obtiene con retórica, ni con discursos, la soberanía se construye cuando una sociedad puede ser suficientemente eficaz, eficiente, cuando asigna sus recursos de una manera óptima, cuando tiene debates encontrando, en cada una de las partes, las mejores decisiones”.

En ese encuentro virtual, César Hernández Ochoa, ex subsecretario de electricidad en la Secretaría de Energía (Sener), dijo que pocos recursos legales para echar abajo las modificaciones serán “exitosos” y resaltó que será más complicada la impugnación “que la que vimos con la política de confiabilidad, puesto que una ley no es lo mismo que una regulación. Entonces, no me extrañaría que muchos amparos no fueran exitosos”.

Puntualizó que “los números en la Suprema Corte para una acción y una controversia son también números complicados, entonces yo creo que un entorno más adverso para las impugnaciones jurídicas, aunque hay muchísimos argumentos en todos los casos”.

Por separado, la Coparmex sostuvo que la aprobación a la citada ley es una pésima señal enviada al mundo, puesto que por ser costosa y dañina para el país, entre otras coss, ahuyentará la inversión.

Además de que se promueve la energía sucia y cara, y se afecta el futuro de todos.

Lamentó que los legisladores no hayan escuchado a los ciudadanos, expertos y empresas antes de aprobar esa reforma que contraviene lo dispuesto en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como lo establecido en el T-MEC, el Acuerdo de Paris y la Constitución.

“En Coparmex consideramos que esta reforma no contribuye a revertir los 15 meses al hilo en los que la confianza empresarial se encuentra en niveles pesimistas. Nuestro país debe otorgar certeza a los inversionistas sobre las reglas a partir de las cuales se tomaron decisiones de inversión que ya se encuentran en operación”.