Utilice las herramientas digitales

Según el estudio Global Investor Pulse de BlackRock, nueve de cada diez personas mencionan que la tecnología les ayudaría a involucrarse más en temas como la administración financiera o las inversiones. En este sentido, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex, señala que existen muchas herramientas digitales que hacen más sencilla la forma de hacer las cosas, como pedir comida a domicilio, solicitar un transporte o administrar nuestro tiempo y en el tema de las finanzas personales, también tenemos opciones.

En un comentario de prensa señala que dentro de las alternativas digitales que ayudan a tener unas finanzas sanas, están las siguientes opciones:

Administrar el dinero

El experto señala que parte esencial de una buena salud financiera, es la administración del dinero y el presupuesto es por excelencia la herramienta ideal para hacerlo. Existen diferentes aplicaciones móviles que realizan el seguimiento automático de los gastos realizados con las tarjetas de débito y crédito, aunque sean de diferentes bancos. Esas aplicaciones te brindan un reporte detallado de los gastos ordenados por rubros y con gráficas. Además, se pueden capturar manualmente los gastos en efectivo.

Hay otras aplicaciones en las que se puede hacer el registro manual de todos los gastos e incluso se puede usar la aplicación de notas del celular. El punto es aprovechar la tecnología para tener un registro de, a dónde se va el dinero.

Realizar transacciones más seguras

Para sustituir los pagos en efectivo cuando no se trae dinero o para no traer todo el dinero en la cartera, hay opciones como los códigos QR, que son iniciativas para realizar pagos de manera rápida, sencilla y segura. Estos últimos, son una combinación de cuadros que conforman un código único.

Un usuario genera un código QR desde la aplicación de su banco y otro usuario escanea ese código y autoriza la transacción. Es tan sencillo y rápido como pagar en efectivo, pero es más seguro. La mayoría de las aplicaciones móviles bancarias tienen esta opción.

Para los que hacen sus compras en línea, la tecnología ofrece cada vez más opciones para cuidar los datos bancarios. Muchos bancos ofrecen a sus clientes de tarjetas de crédito que activen de forma temporal una tarjeta virtual con datos solo para esa compra, con un CVV (el número de seguridad que está comúnmente atrás de la tarjeta cerca de la firma) dinámico.

Estas aplicaciones no sustituyen los consejos de seguridad que siempre hay que seguir, como verificar el candado en la parte superior de la dirección de la página, no usar equipos compartidos, etc.

Abrir su primera cuenta

Existen cuentas digitales que se contratan y operan en línea, desde el sitio y la aplicación del banco.

Una cuenta digital permite hacer y recibir transferencias, pagar servicios y sacar dinero en cajeros automáticos. Los depósitos se pueden realizar en sucursales, en tiendas y supermercados que son corresponsales bancarios.

Son cuentas seguras respaldadas por el banco y protegidas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Conocer su app bancaria

Una vez que se usa la app del banco es importante investigar y probar todas las funciones que incluye. Comúnmente no sólo sirven para realizar transferencias, algunas apps permiten crear metas de ahorro y ahorrar para lograrlas. Otras, incluyen un seguimiento de gastos realizados con la tarjeta y brindan recomendaciones para mejorar el consumo.

También se pueden contratar productos de inversión e incluso, algunas permiten crear recordatorios para pagar la tarjeta de crédito.

Realizar inversiones digitales

Las inversiones son para todos y prueba de ello es que cada vez existen más opciones para empezar a invertir sin tener que salir de casa. Se puede invertir en CETES si se cuenta con 100 pesos y un dispositivo conectado a internet. Los bancos ofrecen productos como pagarés y fondos de inversión que se pueden contratar desde sus sitios de internet o sus aplicaciones de manera muy sencilla.

También existen páginas para invertir en la bolsa y una de las ventajas es que las comisiones son más bajas.

Ahorrar para el retiro

Para tener control de los ahorros que se abonan mes con mes para el retiro, cada AFORE tiene su propia aplicación móvil. Además, existe la aplicación de AFORE Móvil de la CONSAR que ofrece información de las cuentas en cualquier AFORE.

En esas aplicaciones se pueden hacer aportaciones voluntarias y monitorear los ahorros que le darán tranquilidad a tu futuro.

Sin duda la tecnología puede ser un gran aliado de nuestras finanzas, pues nos ayuda a gestionarlas y a hacer crecer nuestro dinero. Así que no lo dude más y prueba estas alternativas rápidas, seguras y eficientes.

