Usuarios de la banca cautelosos por crisis económica

El comportamiento de los indicadores bancarios al mes de agosto, muestran que las personas están cuidando su patrimonio, no endeudándose y utilizando sus ahorros para hacer frente a sus necesidades, y por ello se observa que el crédito otorgado al sector privado presentó una caída mientras que el crecimiento de la captación que se observó de diciembre hasta el mes de julio empieza a darse la vuelta; lo que significa que los clientes de la banca, los cuentahabientes y los acreditados están teniendo conductas de mucha prudencia frente a la crisis económica que estamos viviendo, señaló Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“No podemos decir que hay un efecto lineal entre captación y crédito. Esto es, si la gente está usando sus ahorros no quiere decir que el paso que sigue es que van a pedir crédito si se bajan sus ahorros, no, no funciona así. El crédito funciona en relación directa a la capacidad de pago, y como se observa, una prudencia de parte del acreditado”, declaró el directivo, durante la reunión con los medios de comunicación, realizada de forma virtual.

De acuerdo con la presentación, en el mes de agosto la cartera de la banca al sector privado en términos nominales creció 2.3% anual, pero en términos reales se contrae el 1.2%, situación que no ocurría en los últimos 11 años.

En este entorno, el crédito al consumo continuó contrayéndose para llegar al -6.2% anual en términos nominales, lo que es una contracción muy significativa, mientras que el crédito a las empresas aumentó el 3.5% anual y el de la vivienda el 9.5%, lo que le significó ser el más robusto, hasta ahora.

Con respecto a la captación bancaria, se detalló que en los primeros ocho meses del año la captación bancaria ha tenido un incremento de 643 mil millones de pesos, lo cual representa un 10.3% con el monto al cierre de diciembre del año pasado, el cual es menor al crecimiento del 13.8% que se tuvo al mes de junio.

Sobre las reservas de los bancos dijo que son de 197 mil millones de pesos, lo que significa que se han llevado del mes de marzo al mes de agosto, reservas adicionales del 9% al 17% del total de reservas creadas, es decir se pasó de 20 mil millones a 35 mil millones de pesos de reservas adicionales, manifestando que es una medida muy adecuada y precautoria ante la incertidumbre que se está viviendo desde el punto de vista económico.

Las reservas creadas cubren la totalidad de la cartera vencida en 1.7 veces. En el caso de las empresas 1.2 veces; en el consumo 2.3 veces superiores, y en vivienda 0.46, porque en este además de esta cobertura de reservas, existe el valor del inmueble que siempre es relevante.

El índice de morosidad de la banca al mismo mes fue del 2.1%, el cual al ser desglasado muestra que las empresas, representan 2 billones de pesos con un índice de morosidad del 1.6%, el de consumo en 3.7%, donde está 1 billón de pesos colocado y en vivienda, donde hay 915 mil millones de pesos colocados, es del 3.3%.

Por su parte, el Índice de Capitalización, el ICAP subió al 17.2%, por encima del 10.5% mínimo regulatorio, o sea 70% más que este.