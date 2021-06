Urgen transportistas a Semarnat a modificar la NOM-44

La disponibilidad de DUBA ha caído de manera permanente desde 2018 a 2021, pasó del 81% al 72.6%.

Luego de que no habrá abasto de Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) hasta el 2025 por la negativa de Petróleos Mexicanos (Pemex) de producirlo, empresarios e industriales de autotransporte de carga, cerraron filas para exigirle una vez más a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) María Luisa Albores González, modifique la NOM-44 a 6 meses de que entre en vigor y que afectará severamente a la cadena de valor.

Esto, luego de que la disponibilidad del combustible limpio para la cadena de suministro de autotransporte del país decreció 2.6% en los últimos dos años, lo que ha frenado nuevas inversiones en la industria automotriz y existe incertidumbre para introducir nueva tecnología, además del riesgo latente de incrementar las importaciones de vehículos usados contaminantes en México por el impedimento a la renovación de las flotas,

Durante una conferencia de prensa virtual conjunta de la cadena de valor del autotransporte la cadena de suministro de la industria automotriz a través de las Cámaras y Asociaciones (ANPACT, AMDA, INA, AMIA, Canacar, Canacintra, AMTM, ANTP, Canapat), coincidieron en señalar que la disponibilidad de DUBA ha caído de manera permanente desde 2018 a 2021 (pasó del 81% al 72.6%) siendo que la NOM-016-CRE señala que desde enero 2019 debería haber DUBA en todo el territorio nacional.

Por ello, enérgicamente, demandaron a la Semarnat certidumbre jurídica para que mientras se resuelve este desabasto de combustible, se ajuste la norma 044 y puedan coexistir en paralelo el binomio tecnológico EPA 07-EURO 5 con el binomio EPA 10- Euro VI, a fin de resolver esta problemática para los fabricantes de autopartes, vehículos, distribuidores de vehículos, transportistas de pasaje y carga así como usuarios de autotransporte general en una situación que no está a su alcance y que además traerá consigo un fuerte impacto para el medio ambiente.

El presidente de la ANPACT, Miguel Elizalde, dijo que desde ahora están advirtiendo los daños que tendrá la medida para el medio ambiente y para la cadena de valor, en un tema que puede resolverse en una reunión con las autoridades.

“Hemos hablado ya con los titulares de las Secretarías de Economía, de Energía, de Comunicaciones y Transportes y todos han sido muy receptivos pero Semarnat no ha dicho todavía si va a modificar la norma o no. No es que no queramos Euro 6 Epa 10, el que pueda lo va a hacer pero que sea de manera voluntaria y no hemos podido concretar un encuentro con Albores González.

En esa línea, dijo que están en riesgo de perderse o retrasarse miles de millones de inversiones, si la Semarnat no atiende la demanda de la industria de prorrogar los estándares de la tecnología de EPA 07-Euro 5 y convivir con la nueva tecnología.

Por su parte, Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que “la Semarnat tiene la responsabilidad de tomar una decisión y de parte del sector transportista no existe ningún plan B ya que la respuesta está del lado de la autoridad ambiental.

Al dar a conocer los resultados de una muestra que tomaron desde el 2016, arrojó que 80% de los municipios no hay acceso a DUBA y la única forma de dar salida a esa ausencia de certeza del combustible, debe prolongarse la vigencia de las tecnologías EURO 5/ EPA-07 y conviva con EURO 6/EPA10, lo que sucederá una vez que la Semarnat modifique la norma y donde ya no hay “mas tiempo que esperar”.