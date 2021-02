Urge un “golpe de timón” en la política económica: CEESP

Por Julián Sánchez

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó la urgencia de un “golpe de timón” en la política económica del país en el que es necesaria una reasignación del gasto público ante la gravedad de la situación económica y social del país.

“Es urgente que la administración pública se ajuste a la realidad y deje de actuar como si la situación estuviese bajo control, cuando es evidente que no es así. La complacencia que muestra el gobierno hace que los riesgos de contagio sean mayores”, afirmó.

En un análisis sobre la situación económica y financiera del 2020, el CEESP plantea que dentro de las cosas que se requiere modificar está la reasignación eficiente de mayores recursos a salud y otros programas que se han convertido en necesarios ante la nueva coyuntura, como es la educación a distancia, por ejemplo. Sin embargo, hasta ahora parece que la asignación del gasto en el presupuesto federal aprobado para este año tiene un objetivo más político.

Destaca sin embargo que el desempeño de las finanzas públicas el año pasado en lo agregado fue favorable para la estabilidad del país y la evolución de los ingresos públicos fue sólida, considerando la fuerte recesión, y el nivel de gasto se controló.

“Pero hay un problema de sostenibilidad de los ingresos hacia adelante, y una asignación del gasto que podría mejorar mucho a fin de controlar verdaderamente la pandemia y facilitar la recuperación de la economía. En tal sentido, volvemos a insistir en la necesidad de reasignar el gasto responsablemente para esos fines y de hacerlo de manera apartada de objetivos político-electorales”.

Abunda en este marco que el comportamiento de los ingresos públicos durante 2020 fue positivo, dado el contexto de contracción económica. No obstante, dicho resultado se apoya en buena medida en el uso de recursos de una sola vez, no recurrentes, por lo que no se podrá contar con ellos en el futuro. Esto será probablemente un tema al que habrá que prestar atención a lo largo de este año.

Recuerda que la Secretaría de Hacienda dio a conocer su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre de 2020 en el que, como se preveía, se aprecian resultados menos favorables en cuanto a la salud de la situación financiera del sector público.

Es decir, la compleja situación que vive el país como consecuencia de la desaceleración económica, agravada severamente por la pandemia, afectó la evolución de los ingresos y del gasto del sector público. Pero el resultado agregado de las finanzas públicas para el año fue favorable en el sentido que el déficit público creció sólo de forma moderada, considerando las graves circunstancias.

No obstante, agregó, es pertinente analizar la dinámica de los diversos componentes de los ingresos, gastos y deuda públicos que contribuyeron al resultado final.

Indica que, como porcentaje del PIB, los saldos generales muestran un comportamiento poco menos equilibrado con respecto a lo aprobado para el ejercicio 2020. El déficit público fue equivalente a 2.9% del producto, frente al programado de 2.1%, mientras que el superávit primario fue equivalente a 0.1%, porcentaje un tanto alejado del 0.7% aprobado el ejercicio.