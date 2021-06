Urge Coparmex a resolver desabasto de medicamentos

Piden acceso efectivo a sustancias seguras para curar daños a la salud

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó el desabasto de medicamentos que vive el país desde el 2019 y demandó al gobierno federal, acceso efectivo a sustancias seguras para curar daños a la salud, eficaces y de calidad, como una prioridad para el bienestar de los mexicanos a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Ya que, en esta crisis, uno de los grupos más afectados han sido los pacientes con cáncer, especialmente los niños, pacientes con VIH que necesitan antirretrovirales y la población infantil que requiere vacunas.

José Medina Mora Icaza, presidente del organismo, dijo que aún estamos a tiempo de corregir el camino, puesto que las adquisiciones deben planearse con meses de antelación por lo que se hace necesario establecer un canal de comunicación institucional y permanente entre el INSABI, las instituciones de salud, fabricantes de insumos y operadores logísticos, que permita generar un seguimiento puntual y coordinado del proceso.

“Tanto para realizar la entrega de medicamentos a operadores logísticos como para entregas directamente a las instituciones de salud, se sugiere que la autoridad proporcione un Programa de Entregas semestral o anual, que muestre la demanda desagregada de medicamentos por institución, con el cual todos los miembros de la cadena de abasto podrían alinear su planeación y organizarse para realizar las entregas puntuales y favorecer así la optimización del abasto”, señaló.

El líder del sindicato patronal, mencionó que se debe considerar la alternativa temporal de entregas de medicamentos de patente y fuente única directamente a las instituciones, a cargo de los productores para que los medicamentos e insumos para la salud se encuentren disponibles de manera ágil y efectiva para los pacientes, al ser bienes indispensables para hacer posible el derecho humano a la salud.

“El Gobierno Federal, a través del INSABI como instancia responsable de la ejecución del proyecto de “Adquisición de medicamentos y material de curación”, debe tender puentes de diálogo con la iniciativa privada, y debe hacerlo pronto, la vida y la salud de millones de mexicanos no puede esperar. Coparmex cuenta con 36,000 miembros (empresas o asociaciones), varias de ellas forman parte del sector salud, con plena disposición de colaborar con las autoridades”, precisó.

Medina Mora Icaza, consideró que la revisión de los procesos administrativos de adquisición y distribución de medicamentos no justifica la suspensión o incumplimiento de la protección y garantía del derecho a la salud y si existían problemas en la compra consolidada de medicamentos realizada por el IMSS, debían mejorarse, no suspenderse.

Y en aquellos casos en que se identifiquen actos de corrupción -según la ley- deben investigarse y se debe sancionar a los responsables o si había un problema de concentración en la distribución de medicamentos, la solución es que se fomente la competencia en el sector.

“Ninguna política contra la corrupción puede hacerse a costa de la salud de los pacientes, cualquier medida debería colocar al paciente al centro. Es obligación de las autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la población por lo que urgimos al INSABI a atender las propuestas de la industria farmacéutica a fin de dar solución a los “cuellos de botella” que están impidiendo el correcto abasto de medicamentos, la suspensión de los tratamientos tiene -en muchos casos- consecuencias mortales para los pacientes”, concluyó.

Es de mencionar que de acuerdo con la información pública recabada por el Colectivo Cero Desabasto, durante 2020, el número de recetas no surtidas de forma efectiva en hospitales públicos se triplicó, superando los 16 millones de casos. E identificó que entre el 2019 y el 2020, el 20% de las recetas, es decir 1 de cada 5 recetas no fue surtida de forma completa en la primera ocasión que la presentó el paciente. Si se analiza por institución, durante el mismo período, en el IMSS 20.9 millones de recetas no fueron surtidas de forma efectiva; mientras que en el ISSSTE no fueron surtidas 1.8 millones de recetas.