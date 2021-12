La gente tenía una necesidad no cubierta

Unamos Créditos, es unos de los recientes programas que ha lanzado el Infonavit a fin de que más trabajadores puedan hacer uso de su ahorro en subcuenta de vivienda. A través de este esquema, dos personas sin relación jurídica pueden juntar sus créditos y obtener un financiamiento para una vivienda.

“La gente tenía una necesidad no cubierta, en una atención, una madre me preguntó la posibilidad de juntar su crédito con el de su hijo, la respuesta fue no pero esto nos llevó a una reflexión sobre ¿por qué no? Y de ahí nació Unamos Créditos, para dar la posibilidad a cualquier trabajador de utilizar su ahorro”, comentó el director del Infonavit, Carlos Martínez.

Mediante el esquema Unamos Créditos, no es requisito que entre ambas personas exista relación jurídica, es decir que pueden ser amigos, hijos y padres, hermanos, siempre y cuando ambos solicitantes tengan una relación laboral vigente y los puntos mínimos que actualmente son de 1080.

Te puede interesar: Sin incremento en créditos Infonavit por aumento a mínimo

A pesar de ser un esquema de crédito en conjunto en el que ambos son dueños de la vivienda en parte proporcional, cada uno de los acreditados accede a una tasa de interés, mensualidades y monto de crédito individual.

¿Qué pasa si uno de los acreditados ya no desea seguir pagando?

Si en algún momento del crédito algunos de los dos propietarios no desea seguir con el esquema de crédito, el Infonavit puede realizar una ampliación de crédito hacia la otra parte, otra de la opciones vender la casa y obtener un crédito para otra vivienda o bien solo vender sin solicitar un nuevo crédito, en otro caso los acreditados pueden obtener la subrogación de pagos a un tercero o bien la sustitución de un propietario por otro.

En cualquiera de los casos ninguno de los dos acreditados tendrá algún castigos, estos podrán seguir cotizando y acceder a un crédito nuevamente.

Te recomendamos: Lanzan Cuenta Infonavit + Crédito Bancario

Por otro lado, el director del Infonavit, reiteró que por el momento este crédito sólo es accesible para dos personas con relación laboral vigente, así como para la adquisición de vivienda nueva o existente, por lo que excluye la construcción y compra de terreno.