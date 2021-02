Una radiografía del turismo en 2020: Encuentro líderes de la industria

El turismo fue uno de los sectores más afectados debido a la pandemia Por COVID-19, el cual a diferencia de otros sectores no ha visto una efectiva reactivación durante los últimos meses, sin duda el turismo una de las tareas más difíciles a las que se ha enfrentado, el tener que reinventarse ante una nueva realidad.

“El 2020 fue inédito, los primeros meses el sector turístico cerró en un 86% a nivel nacional y a nivel mundial se sufría una situación igual” mencionó Roberto Zapata, Vicepresidente de turismo de Concanaco Servytur, para En Concreto en el Encuentro Líderes de la industria

“Yo no veo por donde salir, un 40% de las agencias de viajes van a quebrar, este 2021 será muy difícil y no se va a recuperar, subsectores como el turismo de negocios serán de los más afectados y no se recuperara en el corto tiempo” comentó Armando Bojórquez, coordinador de turismo de Concanaco Servytur, para En Concreto en el Encuentro Líderes de la industria.

El panorama del 2021

A pesar de la situación anémica por la que está pasando el turismo aún se ven panoramas alentadores, sin embargo el desarrollo del sector tendrá que continuar en un constante cambio y resiliencia ante la nueva realidad en la que se encuentra el mundo.

“Entramos en una crisis tremenda, el turismo, y todo lo relacionado con este sector; y este 2021 estamos viviendo una situación similar, por otro lado vemos señales de reactivación en destinos turísticos de playa, los cabos comienzan a tener ocupaciones razonables.

Afortunadamente el mercado primario de México, el cual es Estados Unidos, están viajando” mencionó Carlos Fernández, Subdirector de promoción y fomento a la inversión turística, Fonatur, para En Concreto en el Encuentro Líderes de la Industria.

En el panorama de la pandemia, los exponentes, reconocieron la necesidad de reinventar la forma de hacer turismo, mediante la creación de confianza con los turistas hacia los protocolos sanitarios y la seguridad sanitaria.

“la condición de los semáforos se han manejado en una circunstancia peculiar, estos tiene una rigidez, de acuerdo a la geografía de cada estado, estos cambios provocaron desconfianza mostrando una reactivación insuficiente” Roberto Zapata, Vicepresidente de turismo de Concanaco Servytur, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria.

Por otro lado, destacan la necesidad de tomar al turismo como parte fundamental de la reactivación económica, colocándolo en la primera línea ante la pandemia.

“Es importante convertir al turismo como prioridad nacional, este año seguiremos teniendo amplios problemas, de pago de flujos, los empresarios, los vendedores de artesanías, prestadores de servicios.

Tenemos que reinventarnos, el turismo debe ser caudal nacional, tendremos una competencia tremenda cuando las personas comiencen a viajar” comentó Armando Bojórquez, coordinador de turismo de Concanaco Servytur, para En Concreto en el Encuentro Lideres de la industria.

De la misma manera los expertos comentaron la importancia que tienen otros sectores en la forma reinventar este turismo, como las escuelas, las cuales son parte de un acomodo cíclico en el que se define las temporadas vacacionales, por otro lado la llegada del home office, con el que muchas empresas comienzan a adecuarse y reconsiderar la necesidad de ciertos servicios.