ACLUVAQ anuncia el “12 Foro de Marketing y Ventas: Conect@i”

La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (ACLUVAQ), informó que el próximo 23 de mayo, realizará la 12va edición del Foro de Marketing y Ventas: Conect@i, con la presencia de conferencistas reconocidos por su trayectoria empresarial y éxito profesional.

Como desde hace 12 años, este Foro es un evento de capacitación de vanguardia para el área de ventas y mercadotecnia, donde se espera contar con la presencia de directores de los desarrollos hoteleros y gerentes de las diversas aéreas del club vacacional.

«Las ventas en el sector del tiempo compartido son cada vez más grandes, pero a la vez un desafío para quienes formamos parte de esta industria. De ahí la importancia de estar preparados, de ser creativos e innovadores y de capacitarnos para alcanzar el éxito», mencionó Miriam Cortes, Presidenta de ACLUVAQ.

Este año se contará con la participación de expertos como Millán Ludeña, con una conferencia motivacional enfocada en “romper retos”. Millán es empresario, inversionista y asesor de varias empresas. Ha sido coach de importantes personalidades y ha compartido escenario con figuras como Tony Robbins. Es poseedor del Guinness World Records® por haber desafiado los lugares más extremos del planeta y protagonista del documental From Core to the Sun®.

Otro conferencista de renombre es Victor Antonio, un entrenador de ventas internacional especializado en el comportamiento y psicología humana. Es autor del primer libro sobre Inteligencia Artificial en Ventas y anfitrión del reality de Amazon Life Or Debt, donde impulsa a familias a emprender y lograr negocios exitosos.

Moris Dieck, Mónica Vargas, José Luis Nuño, Aldo Hassan y Said Anguiano, también son importantes conferencistas que participarán en este Foro.

El Foro de Ventas y Mercadotecnia de ACUVAQ reúne, en cada una de sus versiones, a más de 1,000 ejecutivos, en un formato interactivo que es de gran beneficio para ellos. Así mismo, cuenta con un área de exposición en el que participan más de 20 empresas que ofrecen productos y servicios de interés para los asistentes.

La 12va Edición del Foro de Marketing y Ventas: Conect@i se llevará a cabo el 23 de mayo en el Centro de Convenciones del Hotel Iberostar de 14:50 a 20:50 horas.

Para registro y más información sobre el Foro se debe marcar a los números 998 246 5334 o 998 880 5174 y/o escribir al correo: mercadotecniayventas@acluvaq.com.mx