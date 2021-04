Turismo se vivirá en 2021 diferente en la post pandemia: Airbnb

“Cuando los viajes regresen, serán para conectarse con los seres queridos a través de viajes más personales”

Luego de más de un año de encierro por la pandemia de Covid-19, este año aún con la crisis sanitaria, la necesidad de reconectar con familiares hará que 88% de los mexicanos tenga como prioridad de viaje reunirse con sus seres queridos, seguido por el reencuentro de amigos con 36%, donde los jóvenes son quienes más desean hacerlo.

De acuerdo con un informe de Airbnb, el primer viaje post pandemia de los mexicanos encuestados será para reconectar con la familia inmediata y extendida debido a que aunque ya se sentían conectados con su núcleo familiar, pareja o hijos durante el confinamiento, 40% se sentía menos conectado con sus amigos, 50% dijo sentirse más desconectado del resto del mundo, 43% aislado de su comunidad, y finalmente 34% de su familia extendida.

Angel Terral, director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, indicó que 2021 verá un cambio hacia viajes más significativos a medida que la pandemia continúe limitando el turismo masivo y afectando a la industria en general.

“Cuando los viajes regresen en 2021, serán para conectarse con los seres queridos a través de viajes más personales”, dijo.

La firma especializada en segmentos de turismo, precisó que otros hallazgos de este nuevo estudio, son que la intención de viajar entre los mexicanos es alta (57%), en comparación con el 43% que no espera viajar ni está seguro si lo hará o no en 2021. El 7% ya reservó al menos un viaje, 21% está planeando un viaje para 2021 y 29% espera viajar en este año, pero no ha empezado a planificar.

A decir de Terral, los mexicanos buscan viajar de forma segura y responsable lo que quedó claro al definir el alojamiento donde 62% de los viajeros tiene como prioridad la existencia de protocolos de salud y seguridad.

En ese sentido, los destinos cercanos a la naturaleza o pueblos son los que más buscan: 34% quiere ir a playas populares como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. El 18% busca ir a playas remotas no tan populares o turísticas y 11% a cualquier lugar dentro de la naturaleza.

Recientemente, Airbnb anunció su alianza con la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos para promover y difundir no sólo la reactivación segura y responsable del turismo en México, sino también para invitar a los habitantes de cada uno de los Pueblos Mágicos a convertirse en Anfitriones Mágicos y compartir la magia de sus pueblos y hogares con los viajeros.

“Para lograrlo, 77% de los mexicanos encuestados asegura que está muy interesado en hacer un viaje por carretera a una distancia cercana, cifra que hace eco de la tendencia observada hacia el segundo semestre de 2020, cuando los viajes entre destinos cercanos en auto volvieron a crecer”.

A finales del año pasado, Airbnb anunció su campaña “México Por Tierra” en alianza con la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR) y WWF México para impulsar la reactivación del turismo doméstico y promover viajes más seguros, responsables y sostenibles a través de la cual incluye siete rutas para viajar por carretera.

Dichas rutas abarcan puntos atractivos y biodiversos de México en 20 estados del país, incluidos sus Pueblos Mágicos, que buscan ser una alternativa al turismo masivo y tradicional.

En cuanto al alojamiento que seleccionarán, los departamentos o casas completas rentadas son atractivos para el 43% de los mexicanos encuestados que esperan alojarse en ellas y 57% busca alojarse en un lugar único como cabañas, casas del árbol, etc., en tanto 49% esperan que el lugar sea asequible y 41% que cuente con amenidades como piscina y cocina, para reunirse de forma óptima con sus familiares y amigos.