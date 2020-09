Tres grandes compras de empresas en un fin de semana: eToro

El fin de semana estuvo repleto de noticias sobre fusiones y adquisiciones, y es probable que tres acuerdos estén muy por encima de los 10,000 millones de dólares cada uno.

En primer lugar, según los informes, Oracle ganó la licitación para comprar las operaciones de TikTok en EU, y la oferta conjunta de Microsoft-Walmart fue rechazada, afirmó Adam Vettese, analista de la plataforma global de inversiones eToro.

Según The WSJ, es posible que el acuerdo no adopte la forma de una venta directa, sino que Oracle se convertirá en el “socio tecnológico de confianza” de TikTok en Estados Unidos. Es probable que haya más detalles hoy, ya que la Casa Blanca aún no ha comentado si el acuerdo ha obtenido su aprobación.

Por otra parte, Nvidia está comprando el diseñador de chips Arm Holdings de SoftBank por 40,000 millones, que la firma de inversión japonesa tomó en forma privada cuando adquirió inicialmente la firma británica en 2016. La arquitectura de diseño de Arm se usa en chips de teléfonos móviles y se beneficiará de que Apple cambie su computadoras desde chips Intel hasta un diseño Arm.

Por último, Gilead Sciences planea adquirir la biofarmacéutica Immunomedics por 21,000 millones de dólares, lo que se suma a su cartera de tratamientos contra el cáncer, incluido un nuevo medicamento contra el cáncer de mama aprobado en abril por el regulador en EU.

Los acuerdos impulsaron las acciones en Asia, con el Nikkei japonés y el Hang Seng de Hong Kong al alza en 0.7%. Las bolsas en EU abrieron con ganancias, con el Nasdaq a la cabeza mientras que las bolsas europeas se comportan mixtas esta tarde, con el FSTE y el Dax en pérdidas y el Cac 40 y el Ibex 35 en ligeras ganancias.

Empresas tecnología y energía hunden bolsas en una semana llena de baches

Los valores tecnológicos y energéticos arrastraron a los tres principales índices bursátiles estadounidenses al rojo la semana pasada, y el Nasdaq Composite cayó con más fuerza, perdiendo un 4.1%. La caída llevó al Nasdaq a territorio de corrección el martes, ya que el índice ha caído más de 10% desde su máximo histórico establecido menos de una semana antes.

Tesla cerró la semana con un descenso de 10%, Amazon cayó un 5.4% y Apple bajó un 7.4%, ya que los inversores cuestionaron la fragilidad del reciente ascenso del sector tecnológico y optaron por obtener utilidades. El precio del petróleo crudo, que cayó por debajo de los 40 dólares una vez más, fue otra fuente de dolor en los mercados. Los gigantes petroleros Chevron y Exxon Mobil perdieron más de 5% en el transcurso de la semana, mientras que los nombres de exploración como Occidental y Apache cayeron en dos dígitos.

En una nota del viernes, la firma de asesoramiento financiero y de inversiones Edward Jones dijo que los inversionistas deberían esperar que los retrocesos de las acciones sean más frecuentes a partir de aquí, ya que “los fundamentos económicos que respaldan el repunte probablemente sean menos vigorosos a medida que pasamos de la etapa dos de la recuperación a la etapa tres”.