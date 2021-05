Tome medidas de seguridad al usar sus tarjetas

Para proteger su NIP debe memorizarlo, nunca lo anote, jamás se lo dé a nadie; evite utilizar un NIP predecible como la fecha de su cumpleaños, su número de teléfono o combinaciones simples como 1111 o 1234

En el programa semanal de BancaExplica del 27demayo, se desarrolló el tema de “Medidas de seguridad en el uso de tus tarjetas bancarias: un usuario informado tiene más beneficios”, en el cual se tocaron los tipos de fraude, las medidas preventivas en cajeros, dispositivos móviles, internet y comercio electrónico.

Rafael Valencia, coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención de Fraudes de la Asociación de Bancos de México (ABM) https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/579816243354046/, señaló que las tarjetas de crédito y débito son ahora más seguras que antes, porque se han desarrollado diversas medidas de seguridad cada vez más sofisticadas que incluyen a los dispositivos móviles.

De acuerdo con el especialista, la combinación del CHIP de las tarjetas más el NIP de cada cliente ha robustecido la seguridad en las operaciones, ya que el CHIP de la tarjeta de crédito débito tiene la tecnología para dar más seguridad y el NIP es la firma del usuario. Por ello, los bancos realizaron importantes inversiones de estas tecnologías desde 2013 para implementar el CHIP y desde 2017 para el NIP.

El, NIP es el número de identificación personal de cuatro dígitos en el sistema del banco y siempre se debe autorizar la compra digitándolo en la terminal punto de venta del comercio, teniendo como beneficios que, asegura que el titular de la tarjeta sea realmente quien autoriza la compra, disminuir aclaraciones por cargos no reconocidos y evita riesgos en caso de robo o extravío.

El ejecutivo señaló que, si compra con su celular, solo usted sabe su contraseña y solo usted tiene su celular, recomendando utilizar un número seguro para activar su teléfono móvil, o un dato biométrico como su huella, su voz o el iris de sus ojos.

De esta forma, para proteger su NIP debe memorizarlo, nunca lo anote, jamás se lo dé a nadie; evite utilizar un NIP predecible como la fecha de su cumpleaños, su número de teléfono o combinaciones simples como 1111 o 1234. Además, procure usar NIP distintos para sus cuentas, cambiarlo cada 3 meses; cuando se teclee, cubra el teclado del cajero o la terminal y siempre que pueda solicite que le lleven la terminal a su mesa o auto.

¡La seguridad la hace usted!

Para ello utilice los métodos de autenticación que le proporcione su banco; bloquee sus tarjetas de crédito y débito cuando no las utiliza en su aplicación bancaria; parametrice sus operaciones en su banca electrónica; nunca comparta sus claves o elementos de seguridad proporcionados por su banco; sus claves, solo debe ingresarlas usted, nunca compartirlos; siempre utilice páginas seguras; sus tarjetas estan protegidas cuando utiliza los elementos de seguridad (chip, NIP, o huella digital, voz, iris, etc.); nunca guarde fotografías de sus tarjetas en dispositivos móviles; Instale las aplicaciones de seguridad desarrolladas por su banco.

Tipos de fraude

Identifique posibles ataques de phishing, el cual es una maquinación fraudulenta que realiza un hacker para adquirir sus datos confidenciales; por correo electrónico, mediante ataques de tipo phishing; por teléfono, a través de una técnica conocida como vishing, que consiste en realizar llamadas telefónicas suplantando la identidad de una persona o compañía para conseguir información confidencial de las víctimas; por mensaje de texto (smishing).

Para evitarlos se hicieron las siguientes recomendaciones: verificar el remitente de los correos, si no lo conoces no lo abras; compruebe la dirección del enlace de internet antes de abrirlo, si no lo conoces no lo abras; busque posibles errores de ortografía y gramaticales, si los tiene no lo abra; póngase alerta ante requerimientos urgentes, no los responda; no descargue archivos adjuntos ni haga clic en enlaces si no está seguro de su origen.

Medidas preventivas en cajeros

Asegúrese que no haya objetos extraños en la lectora de tarjetas o el dispensador de efectivo; proteja con su mano de la vista casual o dirigida el NIP cuando lo capture en el cajero; en caso de que el cajero retenga su tarjeta, inmediatamente repórtela a su banco; no comparta su NIP con terceros; no acepte ayuda de extraños.

¿Comprar solo acercando su tarjeta a la terminal?

Para su mayor seguridad, comodidad y conveniencia se podrá comprar con esta nueva tecnología de aproximación, “Contactless” le permite realizar su pago solo acercando su tarjeta a la terminal punto de venta, la tarjeta siempre estará en su mano. Para saber si se puedo pagar así la tarjeta y la terminal punto de venta tendrán el logo correspondiente , también ya se está empleando en celulares, reloj, anillos, pulseras, llaveros, etc.

Recomendaciones de seguridad en dispositivos móviles

En este sentido se manifestó que no proporcione a terceros información bancaria, como son el número de cuenta, vigencia de la tarjeta; nunca lo pierda de vista y cuide a quien le presta su celular; si sus datos bancarios están en su dispositivo portátil, asegúrese que cuente con bloqueo de acceso (huella dactilar, reconocimiento facial o iris del ojo); use una contraseña de acceso segura y cámbiela con frecuencia; nunca enviar información sensible a través de redes sociales.

Proteja las transacciones que realiza en internet

Se indicó NO instalar software pirata, ni aplicaciones que terceros recomiendan a consecuencia de un cargo no reconocido; actualice el sistema operativo, su navegador web y la aplicación de la tienda; no utilice computadoras de sitios como salas de Internet públicas o de renta; no descargue app de comercios desconocidos; verifique que la URL del comercio sea legítima.