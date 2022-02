TMSourcing realiza estudios para desarrollar el Tren del Bajío

La empresa TMSourcing realiza estudios para el desarrollo del proyecto ferroviario autofinanciable, “El Tren del Bajío”, con el fin de presentar una propuesta no solicitada a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

Adolfo González, presidente del Consejo de Administración TMSourcing, comentó para En Concreto, que tras la manifestación de interés, el 31 de enero, por parte de la secretaría hacia el proyecto, la empresa se encuentra a escasos días de la formalización.

“Le pareció interesante, a la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Para ponernos o darnos el permiso o darnos la posibilidad de trabajar en la idea para llegar eventualmente a hacer una propuesta no solicitada de la operación.

‘La manifestación de interés por parte de la secretaría nos la dieron el 31 de enero, es decir, estamos a escasos días de esta formalización, entonces estamos organizando las cosas para que suceda” comentó Adolfo González.

El proyecto busca conectar a más de 12 estaciones y movilizar a más de 40 mil personas y esperan conecte con puntos estratégicos como: el aeropuerto de Querétaro, el Aeropuerto de Santa Lucía (Aeropuerto Internacional felipe Ángeles), y el suburbano de Buenavista, a lo largo de vía existente.

El presidente del Consejo de Administración TMSourcing, agregó “México tiene un montón de derechos de vía que no se usan, que tenemos el gusto de poder decir que algunos pueden ser rentables, otros que no pueden ser tan rentables y nos decidimos concentrar en dos grandes productos, aquellos en ciudades densamente pobladas, en tramos muy demandados, y la otra es al interior de ciudades como México, Querétaro, justamente donde el coche es no es tan eficiente” finalizó.

