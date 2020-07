Tiempos de cambio y saneamiento de las finanzas

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex en estos tiempos de cambio, sanear sus finanzas es una de las decisiones más inteligentes que

puede hacer, por lo que le sugiere tomarse el tiempo necesario para revisar con qué recursos cuenta y cómo puede manejarlos de la manera más eficiente posible.

En un comunicado indica que hace unos meses la dinámica era completamente diferente a la que vivimos actualmente y que hoy enfrentamos una situación que ha tenido un impacto en todo el mundo; por ello, es de suma importancia revisar el manejo de nuestras

finanzas y tener un plan para sobrellevar la nueva normalidad que hoy vivimos de la mejor manera posible.

Asimismo, le invita a consultar el sitio de Educación Financiera donde encontrará: cursos, artículos, infografías y materiales audiovisuales

https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/ Además, comenta algunas recomendaciones que le ayudarán a salir adelante en esta situación.

Gaste de manera eficiente. Realice una lista de compras en donde priorice satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Alimentos, medicamentos y productos de

higiene personal son prioritarios. Compare precio y calidad, ahora más que nunca debe buscar en donde hacer rendir tu dinero lo más posible, y no solo en el aspecto de gastar

poco, sino en hacer compras inteligentes, recuerde que a veces lo barato sale caro.

Procure ser solidario con los negocios familiares, pequeñas y medianas empresas, estas son las que generan la mayoría de los empleos en México.

2. Utilice el poder del ahorro. Si tiene la posibilidad de continuar ahorrando, hágalo.

Recuerde que no sólo se trata de ahorrar efectivo, en casa podemos ahorrar recursos como la energía eléctrica o el agua, entre más eficiente sea el consumo de estos, más

reducido será nuestro recibo de pago.

3. Use el crédito a su favor. No adquieras deuda que no pueda pagar, si bien puede ser que ocupe recursos extraordinarios a su ingreso para cubrir emergencias, la forma sana de hacerlo es tener una deuda de hasta el 30% de sus ingresos mensuales,

descontando sus gastos fijos, esto evitará que se endeudes de más y no quedarse sin recursos para cubrir sus necesidades básicas.

Si ya tiene compromisos de pago con los diversos tipos de crédito que hay en el mercado, como hipotecario, personal, tarjetas, etc., acérquese con su banco o institución crediticia

para revisar esquemas de pago y, en caso de que lo necesite, renegocie la deuda.

Si llega a un acuerdo con su banco no deje de pagar, esto evitará el aumento excesivo de intereses y le permitirá mantener un sano historial crediticio.

4. Revise sus seguros. Al igual que el ahorro, la importancia de tener seguros se observa al momento del siniestro; es decir, al momento en el que se concreta el riesgo cubierto por el asegurador.

Si es una persona previsora, seguramente contará con algún tipo de seguro, de vida, gastos médicos, auto, etc. Hoy es momento de revisar que sus seguros estén al día y

tener a la mano sus pólizas, esta herramienta financiera evitará que haga gastos extraordinarios y disminuye la posibilidad de quedarte sin recursos de la noche a la

mañana.

Si es necesario utilizarlo, ni siquiera lo dude, ¡úselo! Si sus beneficiarios no saben que los tiene, es de vital importancia hacérselos saber para que, dado el caso, ellos puedan

hacerlos valer.

5. Utilice servicios financieros digitales. Este tipo de servicios le ayuda a tomar el control de su dinero desde donde quiera que esté, el principal valor agregado que ofrece

la banca electrónica es la comodidad y seguridad que ofrece, debido a que evita traslados y le permite ahorrar el tiempo que pasaría en las sucursales bancarias. El uso de estas herramientas le ayudará a controlar sus gastos, potenciar su ahorro y realizar pagos a sus créditos. Las diversas aplicaciones especializadas para teléfono celular y computadoras

permiten de manera sencilla y ágil hacer este tipo de transferencias.

La seguridad de su dinero en las instituciones financieras está respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV), ante cualquier eventualidad. Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef) está para

apoyarle, asesorarle, protegerle y defender sus intereses ante el uso que haga en productos financieros.