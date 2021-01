Testamento, más que necesario en coyuntura del Covid-19

Menos del 5 por ciento de la población en edad de otorgar su testamento en México lo ha otorgado, por lo que es una tarea pendiente de la población, ya que estamos en riesgo de sufrir un accidente en cualquier momento, aunado a la coyuntura del Covid-19, subrayó Guillermo Escamilla, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, resaltó que el coronavirus provocó cierta conciencia a lo vulnerable que somos y ha habido un aumento en el trámite de testamentos y voluntad anticipada.

Recordó que en el primer caso se aplica una vez que ocurre el fallecimiento, mientras que el segundo se realiza en plena conciencia, en caso de estar en una enfermada irreversible, “es un acto de mucho valor”.

Subrayó que en el caso de un paciente con Covid-19, se encuentra aislado para cualquier persona, por lo que no es posible que otorgue su testamento con las formalidades de ley, alertó.

Escamilla resaltó en ese sentido que en 25 entidades del país existe el testamento privado, que debe ser redactado bajo ciertas circunstancias, pues todos los manuscritos no tienen ninguna validez.

“Deben cumplirse cifras reglas y en el mejor de los casos en las entidades previstas se debe otorgar ante cinco testigos o tres, entonces tendría que haber ese número de personas que certifiquen cual fue la voluntad del testador”.

Este escrito se debe homologar ante un juez y tienen que reunirse con perfecta precisión lo que dispone el código civil de cada entidad y validar que se cumplió con todas las formalidades, que la persona falleció en un plazo determinado y que hubo el número de testigos requerido.

Por otra parte, Escamilla señaló que otros trámites que se realizan ante un notario han disminuido considerablemente, como es el caso de los créditos de vivienda y la formalización de empresas, en contraste con el otorgamiento de poderes, que fue al alza.

“Los créditos siguieron pero en menor medida, se redujo a casi la mitad respecto a 2019, lo que refleja que la situación económica no es la mejor además de que muchas familias están previendo no tomar deudas que no puedan cubrir después”, explicó.

En el caso de las empresas es evidente la reducción en la creación de nuevos negocios, reflejo de la situación económica provocada por la pandemia, anotó.

Ante la actual coyuntura, Escamilla recomendó a la población tener un folder con los papeles mas importantes, como son los personales: acta nacimiento, CURP, RFC, certificado de estudio, credenciales del sector salud o seguro, pasaporte, acta de nacimiento, y las de matrimonio o defunción de familiares cercanos.

Luego lo relacionado a nuestros bienes, inmueble, escritura, boletas de predial, de agua, además de que deberán estar cubiertos con una bolsa y en la medida de lo posible, en digital también.

Finalmente, dijo que este año no aumentarán los costos notariales, solo lo relativo al ajuste de la inflación que es menor al 4 por ciento, pero continúa el ánimo del notariado de estar cercano a la sociedad y hacer campañas para el otorgamiento de testamentos y escrituras en los cuales reducen el costo de sus honorarios y seguirán las jornadas notariales.