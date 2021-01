Adolfo Ruiz Guzmán, integrante del Comité́ de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que en el 2021 tener finanzas sanas es mi responsabilidad, para lo cual se requiere disciplina, constancia, distinguir entre necesidades y deseos, usar el crédito a mi favor y comparar las opciones existentes en el mercado.

En la transmisión de #BancaExplica del 7 de enero, se presentó el tema de “Planea tu año, planea tus finanzas”, donde el especialista señaló que ya se deben dejar los siguientes mitos:

Mi presupuesto lo llevo en la mente, señaló que por más que se tenga buena memoria es mejor escribirlo. Si tengo mayores ingresos mis finanzas son mejores, lo cual no necesariamente es cierto porque también se tiene mayor capacidad de compra, además de que muchas veces el tener menores ingresos nos obliga a tener una mayor capacidad de organización y administración de sus finanzas. Invierten solo los millonarios, lo cual no es verdad, porque ya existen diversas opciones al alcance de todos los bolsillos. Las instituciones financieras no dan rendimientos, situación que no es una realidad porque existe un abanico de inversiones y la competencia existente entre las instituciones bancarias permite brindar mejores opciones y servicios. Si estoy en Buró de Crédito tengo problemas, situación que es contraria a la realidad porque lo que hace es una radiografía de la situación en que nos encontramos, por lo que si refleja una situación sana se abren las puertas de los bancos para obtener créditos, ya que es una relación de confianza. Son muy caros los seguros, cuando en realidad es una inversión ya que evita que se vea afectado mi patrimonio.

Ruiz Guzmán señaló los siguientes pasos para planear las finanzas personales y lograr los propósitos deseados:

1º Paso: Establecer un presupuesto, que busca equilibrar los ingresos y egresos a través de realizar estimaciones de todas las entradas de dinero y todos los gastos fijos y variables a detalle, buscando prescindir de los que no sean indispensables; posteriormente priorizar las necesidades, cubriendo primero todos los gastos fijos; buscando utilizar los servicios financieros a nuestro favor, ya que la mayoría de las instituciones ofrecen herramientas y aplicaciones para realizar presupuestos.

2º Paso: ¡Paga las deudas! Porque no se pueden tener finanzas sanas si se tienen comprometidos más del 30% de nuestros ingresos para el pago de deudas, a la larga se convierte en una bola de nieve, porque no se acaba de pagar la deuda y los intereses aumentan; buscar acabar con la cuesta de enero; prioriza el pago de la deuda de la mayor a la menor y las que no se deben de dejar de pagar, para lo cual se debe establecer un calendario realista.

Nuevamente el especialista señaló que se deben aprovechar las herramientas de la banca, como son las domiciliaciones de pagos, las cuales de la mano del presupuesto serán pan comido; aprovechar las promociones de inicio de año para las contribuciones e impuestos y si se tienen dificultades para pagar los créditos, acérquese a su Banco, el cual está para ayudarte.

3º Paso: ¡Ahorra ahora! Lo primero es salir de deudas e inclusive se tiene que ahorra para pagar las mismas; también se debe establece un objetivo del ahorro para que tenga sentido realizarlo; posteriormente se debe incluir dentro del presupuesto como gasto fijo; se debe priorizar las metas de ahorro en función de los objetivos establecidos; no olvidar considera el ahorro para el retiro no importando la edad que se tenga; finalmente se debe considerar que el peso que se ahorra hoy, es el que posiblemente mañana faltará.

4º Paso: Deja que tu dinero trabaje para ti, para lo cual se buscaría seleccionar un instrumento de ahorro acorde a su horizonte y perfil de inversión; buscando diversifica su portafolio, la cual es la clave del éxito para lograr mejores rendimientos. También se buscaría utilizar el crédito a su favor para adquirir bienes duraderos y meses sin intereses, cuidando en el último aspecto no adquirir productos, cuya vida sea menor al plazo de pago.

5º Paso: Crear un fondo de emergencia o contingencia, ya que hoy es fundamental contar con uno para enfrentar imprevistos, recomendando que sea entre 3 y 6 meses de gastos; no olvidando ¡Contratar un seguro! Porque ayudará a hacer frente a eventualidades inesperadas de salud o daños.

“Vamos a salir delante de esta pandemia, se ha logrado en otras ocasiones, ha sido complicado estar encerrados, depende de que nos sigamos cuidando, saldremos como mejores personas y como sociedad “, declaró Adolfo Ruiz Guzmán