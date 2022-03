Telefónica empuja nuevas empresas al metaverso

Telefónica, a través de Wayra su centro de operaciones de innovación abierta, abrió una convocatoria global en busca de startups del metaverso (espacio virtual en el que se recrean situaciones reales o ficticias), informó Chema Alonso, chief digital officer de la firma española, en Four Years from Now (4YFN 2022) evento de emprendimiento que se celebra de forma paralela al Mobile World Congress Barcelona, España.

En un comunicado de prensa, la operadora señala que Open2metaverse es una convocatoria de ámbito global de búsqueda para apoyar a las empresas con las mejores tecnologías con aplicaciones metaversas a que crezcan y alcancen una escala global más rápido, conectándolas con Telefónica para generar oportunidades conjuntas.

Wayra pondrá el foco en compañías que desarrollen estos casos de uso: conectividad, dispositivos, plataformas virtuales, herramientas de identidad, NFTs y marketplaces, entre otros.

Wayra aportará a las startups seleccionadas su experiencia acumulada en los más de diez años de existencia que tiene, proporcionando soporte técnico y de infraestructuras, acceso a la comunidad de Wayra, alcance a escala global y al ecosistema de innovación de todo el grupo Telefónica.

Open2metaverse es el primer proyecto conjunto de exploración y conocimiento que alcanza a las iniciativas de innovación Wayra X, Telefónica Ventures y los siete hubs que Wayra tiene en Latinoamérica y Europa.

El acuerdo de colaboración busca empoderar a la comunidad de creadores para desbloquear desarrollos de nuevos casos de uso.

Las dos compañías planean establecer un centro de innovación de metaverso para ayudar a acelerar la preparación de la red y los dispositivos metaversos a través de pruebas, casos de uso de experiencias metaversas y pruebas de dispositivos, entre otras cosas.

A través de este Metaverse Innovation Hub, Telefónica y Meta planean proporcionar a las startups y desarrolladores locales acceso a un innovador laboratorio 5G donde podrán utilizar un banco de pruebas metaverso de extremo a extremo en la infraestructura y equipos de red de Meta y Telefónica, así como beneficiarse del ecosistema de innovación abierta de Telefónica y de los recursos del Hub de Innovación y Talento de Telefónica, así como del apoyo, las herramientas y los recursos de ingeniería de Meta. Esta colaboración se dirigirá inicialmente a startups y desarrolladores seleccionados por Wayra.

Telefónica ve el metaverso como una evolución de internet apoyada por un conjunto de tecnologías que están transformando la economía digital como la realidad aumentada y la realidad virtual, la creación de nuevos activos de valor como los NFTs, los modelos de negocio basados en arquitecturas web3 y las criptomonedas.

La compañía cuenta con capacidades relevantes en materia de conectividad y arquitectura de red que contribuyen a la materialización de los metaversos. Para reunir todas las iniciativas del Grupo Telefónica en torno al metaverso, ha creado una unidad liderada por Yaiza Rubio como chief metaverse officer de la división para continuar adentrándose con determinación en este nuevo paradigma.