Tekio analiza la situación de empresas ante la pandemia

La pandemia de Covid – 19 nos ha llevado a tener retos y cambios en forma personal, laboral productiva, social e incluso ambiental destacó, Marcela Quintanilla, fundadora de tekio, – Agencia de Inteligencia Colectiva– en #Negocios en Concreto.

Tekio es una agencia de inteligencia y estrategia encargada de elaborar diferentes diseños en los que convergen necesidades comunitarias y empresariales, haciéndolos no solo convivir, sino beneficiarse mutuamente para dejar un modelo que después puede ser replicado y utilizado en diferentes circunstancias.

Marcela comentó, que una de las formas para poder interactuar con las pequeñas, medianas o grandes empresas es hacer un estudio implementando los tipos de situaciones que se viven durante la pandemia y así poder ver reflejado los resultados, para eso expone que existen tres tipos de situaciones.

El número uno, es la empresa que pudo seguir operando de manera normal, la segunda, es la que tuvo que generar modificaciones en si, como una oferta digital y la empres que tiene que reinventarse radicalmente.

“Tenemos en claro que esta pandemia se tienen retos que empezaron a madurar y entonces lo que hacemos es tener una innovación de cultura interna, mejorar la cultura de trabajo, tema de liderazgo, hay retos de organización interna, desarrollo de oferta de tus productos y entonces para poder lograr esto tenemos que hacer sesiones con todo el personal involucrado y así poder escuchar lo que te está diciendo tu consumidor” mencionó Marcela Quintanilla.

Una de las recomendaciones que hacemos a todas las empresas “es la resiliencia que no tengan esas ideas y esos formatos fijos y que realmente se atrevan a adaptarse y estar probando, porque nadie tiene las respuestas y si funciona ahorita a lo mejor en el otro ciclo ya no y no pasa nada tenemos que estar con estas capacidades de prueba y de estar escuchando y adaptándonos constantemente” señalo la fundadora de tekio.



“Esta crisis nos está dejando muchísimas oportunidades de reinvención y de adaptación más allá de que tengas que hacer una adaptación pequeña de lo que hacías o de como lo hacías , también da oportunidad de releer el cómo lo estabas haciendo, todas las empresas nacen con un propósito de solucionar algo o a alguien y lo venimos haciendo de cierta manera con una inercia con lo que te a funcionado con los retos que tienes detectados en tu negocio”, enfatizo Marcela.