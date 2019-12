Tecnologías de Información crecerán 4.8% para 2020

De acuerdo con el International Data Corporation (IDC), la industria de Tecnologías de Información (TI) en América Latina crecerá 4.8% para 2020, impulsado principalmente por las inversiones en Cloud, AI, Blockchain, seguridad, hardware y servicios.

Actualmente, la tecnología no solo juega un rol fundamental en la vida cotidiana, también soporta un gran peso de la economía, e influye en el desarrollo de todas las industrias y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina. Por ello, IMB —empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría— da a conocer algunas expectativas de lo que se viene en este sector para 2020.

La nube: la base de la economía digital

De acuerdo con IDC, para 2022, más de la mitad de las empresas en América Latina integrarán la gestión de la nube; mediante la implementación de tecnologías, herramientas y procesos de gestión unificados híbridos o multi-cloud, ya que han demostrado tener la capacidad de soportar los requisitos de seguridad, protección de datos y transparencia que las empresas demandan.

Desarrolladores: eje de la innovación empresarial

En 2025, casi el 50% de las empresas en América Latina serán productores prolíficos de software y habrá más de 90% de nuevas aplicaciones nativas en la nube. Además, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la industria empleará a más de 1.2 millones de programadores en la región.

Uso de los datos: factor decisivo para adoptar AI

Según estudios del Institute for Business Value, el 81% de los líderes de negocio apoyan activamente a las empresas transparentes en el uso de los datos, y evitan hacer negocios con aquellas que no lo son, una tendencia que crecerá exponencialmente.

Empresas, consumidores y ciudadanos toman conciencia en cómo y quién hace uso de su información, por lo que será fundamental que compañías de la tecnología, gobierno, privadas, etc., trabajen para que la premisa de que los datos son de los clientes o consumidores, se cumpla.

Industrias transparentes: Blockchain al servicio de la humanidad

IDC espera que el gasto mundial de blockchain alcance los $ 12.4 mil millones para 2022, con casos de uso en salud, manufactura y productos, retail y cadena de producción, entre otros; pues considera que será una tecnología que ayudará a traer transparencia a la sociedad en la próxima década.

Edge Computing: de la teoría a la práctica

De acuerdo con IDC, para 2023, más del 30% de la nueva infraestructura de TI empresarial implementada en América Latina estará en el Edge. Habrá un aumento en la informática de punta, ayudado por la implementación de la tecnología 5G en la industria de las telecomunicaciones. Los servidores compactos y eficientes ubicados en los bordes de la red pueden colocar la potencia de procesamiento donde mejor se puede usar.