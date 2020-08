También cambian las casas tras la pandemia

Deberán considerar la conectividad, los espacios para poder trabajar y estudiar y mejorar la calidad de vida con infraestructura, pero sobre todo con internet.

No todos los hogares están diseñados para que todos sus habitantes permanezcan allí todo el día, es más, todos los días estudiando, trabajando, viendo tv y haciendo múltiples actividades entre ellas ejercicio, etc.

Por eso evidentemente se plantea el reto a los arquitectos para que diseñen viviendas adecuadas a cualquier posibilidad que plantean las nuevas circunstancias, el aprendizaje del encierro por el Covid-19, por ejemplo. Y lo que pueda seguir.

Así que también, los desarrolladores re aprenderán a emprender viviendas con áreas en particular para el home office, aunque sean pequeñas. Y a incluir los amenities, las áreas de recreación, pero dentro del hogar que sobretodo, se pueden incluir en viviendas de nivel medio y cuanto más si son residenciales.

Hay expertos como Paloma Silva, asesora del BID y que tiene el cargo de “BID Housing And Urban Development”, que aseguran que detonó la migración hacia las ciudades intermedias que tienen estas características: la posibilidad de hacer home office y también mejorar la calidad de vida.

Así, pronosticó que ciudades como León, Mérida, entre otras, repuntarán y otras seguirán su crecimiento como Guadalajara, por ejemplo.

También le entró a la discusión del ajuste que sufrirán áreas comunes de fraccionamientos y condominios, vs el reajuste y valoración de espacios privativos. Es decir ya no será lo mismo tener una alberca o gimnasio privado que el espacio privado para el gimnasio en el departamento, por ejemplo.

Otros arquitectos como John Newcomb, director CallisonRTKL aseveran que ahora el balcón retoma importancia y vuelve a ser muy apreciado porque representa “la ventana al mundo”, además de un medio de oxigenación.

“Ahorita hay una gran discusión internacional de que está muy bien el espacio privativo, asumiendo que la gente podría acceder al espacio público, pero qué pasa cuando en 3 meses la gente no puede salir a un espacio público y no tiene un balcón para asomarse, y además los edificios resulta ser que no son inteligentes, todo se toca y entonces es un foco de contagio”, apuntó.

El debate se despertó respecto a los espacios públicos y espacios privativos, vivienda inteligente, vivienda productiva, etc.

“Hay pie para una reflexión ¿la vivienda que yo produzco va a seguir siendo igual o la tengo que transformar? Porque las pandemias existen, porque los chicos que están en las casas no pueden entrar a internet porque no hay banda ancha, porque el trabajo por internet tampoco se puede hacer, o porque el autoempleo que pues hoy de manera inédita poder poner a competir tu restaurante con uno de cadenas de restaurantes porque simplemente con que abras una app y abras una buena página ya estás ahí.

“Y el tema también de los amenities y de los espacios públicos, si tú entras a un elevador y tocas los botones o si entras y tocas los botones pues probablemente tienes más problema de contagio”, advirtió Silva de Anzorena.

REDISEÑO DE LA CASA

Si la pregunta es ¿qué debe tomar en cuenta el nuevo diseño de las viviendas tras la experiencia del encierro en la pandemia?

La arquitecta Bertha Lorena Mercado Asevo, directora de Valuación del Grupo HTL aseveró que “una vivienda en la nueva normalidad, deberá priorizar la calidad de vida dentro de la casa, la cual se convirtió en lugar de refugio y distanciamiento social, pero también en el centro de la actividad social, laboral, escolar y recreativa de las familias.

“A lo largo de la historia tenemos evidencia de los cambios que se generan en la arquitectura, derivadas de pandemias y enfermedades”.

Agregó que los cambios que se realizarán en las viviendas, deberán incluir áreas verdes, priorizar iluminación, ventilación y asoleamientos (viviendas sustentables) espacios lúdicos que desarrollen la creatividad, la actividad física. Jardines, balcones, terrazas, patios, serán deseables.

“Quizá los espacios sociales se volverán un gran family room donde no exista la rigidez de los espacios delimitados ahora serán flexibles y adaptables a las diversas necesidades a lo largo del día. El trabajo remoto, hará que se reconsidere vivir en las grandes ciudades. La vivienda prevalecerá como el gran patrimonio familiar. Dejando atrás otros bienes como autos, joyas, moda, prevaleciendo la inversión en tecnología necesaria en la nueva forma de convivencia de la humanidad”.

Por su parte, una arquitecta experta de talla internacional como Sara Topelson de Grinberg, hoy directora de la Fundación Cidhoc, también aseveró que sin lugar a dudas la vivienda se va a adaptar, “la vivienda va y va a responder a estas nuevas necesidades después del “quédate en casa”.

“Pocas veces anteriormente, el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte, como lo es ahora, porque si tenemos un espacio donde cuidarnos, quédate en casa, donde resguardarnos, estamos seguros.

“Entonces eso también va a permear como todo, va a tomar un poco de tiempo, pero la vivienda se va a reponer y se va a reponer con cierta rapidez; tenemos empresas muy sólidas que además ya tienen líneas de producción y ya tienen inventarios, y esto yo creo que para fin de año vamos a ver un repunte importante. Y como dijiste bien, va a ser diferenciado en las diversas regiones de nuestro país, y por cierto muy diferenciado con la región de América Latina de la que nos va a hablar Paloma, que es especialista en el tema, pero siento que sí, la vivienda va a retomar esta dinámica”.

Topelson también dijo, que sobretodo, en México se adaptará la industria pese a los cambios de políticas sexenales.

“La vivienda es tan flexible y el sector es fuerte, que cada sexenio la vivienda se ve sometida a cambios en políticas públicas, que son normales, que viene con el nuevo programa de vivienda y, a pesar del bache que genera, nos recuperamos”.

Así por todos lados la vivienda se adapta, se reinventa y puede fortalecerse con políticas que la impulsen como uno de los bienes básicos, imprescindibles para la población junto con la salud y la educación.