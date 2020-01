Edificación Real Estate sustentable, con potencial 3.5 billones de dólares: IFC

Para el desarrollador inmobiliario, una edificación sustentable, puede generar un mayor precio de venta, en edificios de tipo comercial en un contexto de mercado abierto, además que puede obtener acceso a financiamiento preferente, mayor retorno de inversión, mayor valor de mercado, valor de la propiedad, y una depreciación más lenta del edificio, además de beneficios en salud, bienestar y productividad.

No solo eso, el valor de la inversión en temas de edificación sustentable, será de las más altas a nivel mundial, según datos del International Finance Corporation: “Según el International Finance Corporation la oportunidad de inversión en los edificios sustentables en diversas áreas geográficas del mundo será una oportunidad enorme en la edificación sustentable 24.6 billones de dólares. En América Latina, el estimado es que se consuman esos 3.5 de esos billones de dólares en el sector residencial (o Real Estate) o de 6.6 en el sector comercial”, así lo destacó Caroline Verut, presidenta de Sustentabilidad para México (SUME).

En el marco del III Simposio Sociedad de Arquitectos Valuadores AC (Savac) “Los desafíos de la Sustentabilidad”, se discutieron diversos temas en valuación de inmuebles, en los que el país, sin embargo, enfrenta grandes rezagos, así lo reveló Arturo Echeverría presidente de la Alianza por la Eficiencia Energética (ALENER):

México, con atraso en edificación sustentable

“México está pasando por un periodo de atraso en la construcción de materiales sustentables para edificaciones, ya que mientras en otros países ya se mencionan temas como el nivel Zero Carbon en construcciones, en México, el tema presenta un atraso notable”.

Recordó que en 2010 se edificaron las primeras 45 casas en Mexico con Zero Energy certificadas para la COP 16 en Cancún, donde se pudo demostrar que el costo adicional era bajo con eficiencia energéticas y no renovables, pero “¿En qué quedó todo esto? Quedó en quién paga estos costos adicionales. Comenzamos bien con Hipoteca Verde, pero no sabemos qué va a pasar con ese tema”.

Finalmente, el especialista dijo que desde el punto del vista del valuador, en este segmento todavía hay retos en la valuación de este tipo de inmuebles: “Si abordamos Certificación LEED, ¿cuántos edificios con esta certificación hay en México, pero ahora el reto es cómo el valuador va a dar valor a algo que no se puede certificar? Estamos atrasados como país y debemos dar saltos cuánticos. Y donde ni siquiera la edificación está contemplada dentro de los acuerdos de París. México se comprometió a reducciones de CO2 de 2030 a 2050, pero en 2020, se tenía que establecer el procedimiento, pero las edificaciones no están contempladas en el programa de México”.