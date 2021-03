El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió dos suspensiones más contra la reforma a la Ley del Sistema Eléctrico Nacional publicada el 9 de marzo pasado.

Con estas dos suspensiones, suman 18 las otorgadas por jueces contra la reforma energética, publicada el pasado 9 de marzo.

En las listas judiciales de hoy, en particular en los expedientes 142/2021 y 144/2021 del juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se puede leer que el juez Gómez Fierro notificó las dos suspensiones concedidas a las empresas Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas. En el expediente 153/2021, se establece que el juez concedió otra suspensión a la reforma eléctrica misma que será notificada en los estrados judiciales de mañana.

Hasta el viernes 12 de marzo se había dado a conocer en medios nacionales la existencia de 12 suspensiones contra la citada reforma y hoy se sumaron tres del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que solicitará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar el proceder del juez que autorizó la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), derivada de una iniciativa preferente enviada al Congreso por el mandatario.

“Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, señaló.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que, conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del Ejecutivo federal sobre el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro en los amparos contra la reforma eléctrica será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal.

“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”, señaló el ministro presidente de la Corte.

El presidente López Obrador agradeció hoy en conferencia de prensa el que Arturo Zaldívar haya respondido a su carta.

“Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Zaldívar porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto, si considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos”, dijo el mandatario.

“Antes decía yo el Poder Judicial era como “El Castillo de la Pureza” nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro (…) Claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero ellos no pueden ser intocables, ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable”.