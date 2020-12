Sucesiones testamentarias requieren la formalidad de una escritura: Notario Público 138

Muchos mexicanos tienen la creencia de que por hacer un testamento ya se hereda en automático, sin embargo, se requiere el trámite en un juzgado o en una notaría, en el caso del primero es un juicio y en el segundo es un trámite, resaltó la Notario Público 138 del Estado de México, Teresa Peña Gaspar.

En entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, aclaró que todas las sucesiones requieren la formalidad de una escritura, pues se tiene la creencia que con el simple testamento ya se hereda.

Un solo testamento no es documento idóneo para tener personalidad jurídica, además, por lo que se debe acudir con un notario para hacer el trámite. “Es recomendable buscar un notario para asesoría en materia de testamentos”, la cual es gratuita, anotó.

Subrayó que las sucesiones testamentarias o intestadas se pueden hacer en notaria y puede ir el cliente directamente, sin ser asesorado por abogado, por lo que se ahorran ese pago.

Entre los requisitos está que dentro de los herederos o legatarios no haya menores de edad, si es el caso, es forzoso hacerlo en el juzgado, además de que no haya conflicto, “el total de los herederos deben acudir y estar de acuerdo”.

La Notario 138 -quien es mediador certificado por el Poder Judicial- aclaró además que la herencia es un llamando, no es obligatorio e incluso se puede renunciar por medio de un poder especial, de igual forma para quien es nombrado albacea.

Detalló que en el caso del Estado de México, el costo del trámite es de 30 mil pesos y son tres etapas: escritura de radicación o firma de testamento, inventario o avalúos y adjudicación y el trámite va de seis meses a un año, si están los documentos en orden.

En ese sentido, Peña Gaspar subrayó que la mayoría de las personas no nos preparamos para la muerte y si algo pasa, los herederos sufren porque no saben dónde están las cosas, no encuentran los títulos de propiedad, por ejemplo.

Por ello, señaló que la notaría a su cargo abrirá un servicio de digitalización de documentos para clientes. Es importante que todos tengamos a mano nuestra información más importante, como las copias de las escrituras, pues nos roban y nos pueden suplantar, expresó.

Por otra parte, recordó que a pesar de la pandemia del Covid-19, las notarías continúan firmando operaciones de crédito, sobre todo, operaciones de Infonavit y Fovissste, aunque han cerrado bancos y tesorerías por temas de contagios, lo que ha complicado el cierre del año.

Peña Gaspar resaltó que la actividad en materia de vivienda no se ha frenado, y en el último trimestre se han incrementado los créditos, “pero la pandemia sigue y nos frena, sobre todo en trámites municipales y catastrales, que no se han subido a la digitalización”.

Finalmente, dijo que cuando hay conflicto en una sucesión, pierden más los herederos, y avanzan mucho cuando están en armonía, por lo que deben estar de acuerdo todos los herederos o legatarios. “Ahorita como están las cosas, no nos conviene estar en conflicto, quienes ganan son los abogados”.