Sorprende Secretaria del Trabajo en Asamblea de Infonavit

En un acto inusual ayer en la 121 Asamblea del Infonavit, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo, pidió la palabra y puso en la mesa un tema que no estaba en la orden del día: eliminar los sueldos de los consejeros, pero su intervención en un par de ocasiones desestabilizó la reunión que tenía por objeto tomar la protesta de los nuevos asambleístas generando molestia en varios de los participantes en el evento del organismo tripartita.

Fuentes consultadas señalaron que el tema ya había sido discutido el día anterior y el acuerdo fue debatirlo en la Asamblea de diciembre próximo como parte de la orden del día.

Los dirigentes de los sectores patronal y laboral no se negaron a revisar este tema y otros que haya que modificar en la Ley del Infonavit para actualizarla, pero siguen un protocolo y piden sentarse a debatirlo de cara a la próxima Asamblea antes de concluir 2020.

No obstante, Luisa María Alcalde insistió ayer y exhortó a aplicar la política de “Austeridad republicana” para eliminar el sueldo de los consejeros que asciende a 80 mil pesos.

Su irrupción causó molestia y generó un acto nunca antes visto en una Asamblea del organismo que preside Carlos Martínez Velázquez, ya que siempre se sigue la orden del día y nunca se impone ningún sector con sus peticiones.

Por ello su insistencia generó reacciones adversas de los sectores patronal y laboral, a sus propuestas Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM y presidente de la Asamblea, la conminó a discutir el tema en diciembre, recordándole que no era el lugar para ello y enfatizándole que se le daba la palabra por respeto y consideración, pero que este tema no era parte de la Asamblea.

La propuesta de Alcalde Luján de incluir la Ley de Austeridad Republicana, no aplica en el Infonavit porque no depende ni usa presupuesto federal, así se lo hicieron ver los diferentes representantes desde un día antes y se lo ratificaron ayer en la Asamblea, empero no se negaron a discutirlo en diciembre. Sin embargo, la Secretaria del Trabajo insistió argumentando que en los órganos tripartitos, los consejeros deben ser honorarios y, por lo tanto, no deben cobrar un sueldo.

Pero es la propia Ley del Infonavit la que establece que “ Los cargos no son honoríficos ni políticos. Su desempeño requiere un alto grado de especialización y un intenso trabajo previo a su toma de decisiones”.

Sólo para tener el contexto en el Consejo de Infonavit tiene cinco miembros por cada sector: gobierno, patronal y trabajadores.

Otros artículos de la Ley de Infonavit hacen referencia al desempeño de los consejeros como el 6to, que señala que los integrantes de los órganos serán responsables para con el Instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley les impone. El ejercicio de estas responsabilidades es de carácter legal y administrativo y tienen las implicaciones de la misma naturaleza.

Hay que hacer notar que la experiencia y tiempo que se les exige a los consejeros no se reconocería ni retribuiría con la propuesta de Alcalde Luján.

Actualmente “Las designaciones se hacen con base en su capacidad y experiencia y con un nivel de especialización técnica relacionada en temas legales, económicos o financieros, de acuerdo con las reglas de operación de Infonavit. Todos tienen una trayectoria académica y profesional que les permite dar votos razonados y fundamentados que permiten la operación del Instituto. Las tareas de un representante sectorial demandan horas de estudio, análisis y argumentación”.