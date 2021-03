Los analistas de Intercam Grupo Banco consideran que al analizar los resultados de las empresas del cuarto trimestre del 2020 (4T20), no deja de sorprender la capacidad que tuvieron la mayoría de las compañías listadas en el mercado accionario mexicano, para ajustar rápidamente su estructura de costos y gastos ante la menor demanda de sus productos.

En su documento de opinión análisis “Reportes México: Recuperación desigual, avances secuenciales”, los especialistas recuerdan que normalmente, la palanca operativa (absorción de costos fijos) disminuye por menores ingresos y viceversa. Sin embargo, en los reportes del 4T20, el margen EBITDA no sólo no cayó con respecto al 4T19, sino que se incrementó en 50 puntos base a 11.6% desde el 11.1% en el agregado de la muestra de empresas. Agregan que los ingresos de las compañías de los que tienen cobertura aumentaron 1.3

Opinan que las cifras de las empresas en tiempos de pandemia resultan ser bastante significativas considerando los confinamientos que se tuvieron, principalmente en la CDMX y el Estado de México, en la segunda mitad de diciembre. Precisamente un periodo relativamente importante para las ventas de las empresas. La tasa de contagios y muertes por Covid-19 alcanzó niveles máximos para esos momentos. No obstante, la tasa de crecimiento en ingresos, aunque modesta, no dejó de ser positiva.

De su muestra de empresas, 51% de los reportes fueron positivos (vs. 51% en el 3T20), 31% neutrales (vs. 23% en el 3T20) y 17% negativos (vs. 26% en el 3T20).

Desde su punto de vista, un factor que apoyó a los ingresos de las compañías es su diversificación geográfica, principalmente en Estados Unidos y Asia, ya que Europa se vio afectada por un rebrote del Coronavirus.

En Estados Unidos, fue de importancia vital la ayuda económica por parte del gobierno como parte de su política fiscal. Esto ayudó, no sólo al regreso de las actividades industriales, sino también al incremento de las remesas a nuestro país. Además, las industrias mineras, construcción y automotriz fueron declaradas como esenciales después del gran confinamiento del 2T20.

Por consiguiente, la recuperación económica fue desigual y tenemos en lo general tres grupos:

1. Las empresas globalizadas tuvieron un efecto neto muy positivo, principalmente las compañías pertenecientes a los sectores primarios y secundario de la economía, es decir, Conglomerados Industriales, Minero y Cemento.

2. El sector terciario o de servicios domésticos ha sido el más afectado por la pandemia. Es por eso por lo que las empresas cuyos productos están más concentrados en el sector servicios (Aeropuertos, Financieras, Tiendas Departamentales, FIBRAS, Telecomunicaciones, etc.) han sido las más golpeadas por la pandemia. Y, sin embargo, es necesario destacar que, en lo general, todos los sectores mostraron mejoras secuenciales (4T20 vs. 3T20).

3. Los sectores de Autoservicios, Alimentos y Bebidas, por su carácter esencial, tuvieron un efecto defensivo porque no se vieron golpeadas con cierres de sus negocios. Sin embargo, sí se han visto afectadas por la caída en la demanda a causa del menor nivel de actividad económica doméstica.

Sectores más favorecidos por la recuperación global

Sector Conglomerados Industriales. El sector de Conglomerados Industriales fue uno de los que mostraron resultados más positivos en el 4T20. Esto se explica porque el comercio internacional ha sido una de las palancas de recuperación de las manufacturas y commodities dada la fortaleza en los sectores industriales de Estados Unidos y Asia.

Sector Minas. Fue el sector cuyas empresas mostraron los mayores crecimientos en EBITDA (Gmexico +48.5%, Peñoles +110%), dado el mayor precio de los metales, que apalanca el margen operativo ante los bajos costos de producción relativos a los precios. La mayor liquidez a nivel global, dadas las políticas expansionistas monetarias y fiscales, aunado a la recuperación del sector industrial antes mencionado, apoyaron a este sector.

Sector Cemento. Prácticamente representado por Cemex por su alto valor de capitalización con respecto a otras cementeras más pequeñas. La compañía presentó un excelente reporte con un desempeño mejor de lo esperado de manera homogénea, con contribuciones positivas en ventas y EBITDA en todas las regiones donde opera. Vale la pena destacar los crecimientos de doble dígito en volúmenes de cemento en México y Estados Unidos.

Sectores afectados por la debilidad doméstica

Sector Aeropuertos. En el ambiente totalmente adverso para las aerolíneas y aeropuertos, los grupos aeroportuarios mantuvieron variaciones anuales de tráfico de pasajeros, ingresos y EBITDA negativos. Sin embargo, es reconfortante ver que sí existieron mejoras secuenciales (vs. 3T20), siendo GAP el grupo que mostró el desempeño más defensivo.

Sector Consumo Discrecional. Alsea, que pertenece a otro de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, mostró aún variaciones anuales negativas, pero con mejoras secuenciales significativas, registrando un EBITDA positivo por segundo trimestre consecutivo tras las afectaciones observadas en el 2T20. Las tiendas departamentales también han sido seriamente afectadas y Liverpool registró variaciones negativas para ventas y EBITDA, aunque continúa registrando mejoras secuenciales. Sin embargo, mostró una recuperación en el margen EBITDA vs. el 3T20.

Sector Financiero. El sector financiero depende bastante del desempeño de la economía doméstica y, por lo tanto, se ha visto afectado por la desaceleración en el ritmo de crecimiento de las carteras de crédito, el incremento en las provisiones preventivas para riesgos crediticios y las menores tasas de interés (reducción de márgenes financieros). Sin embargo, a diferencia del 3T20 en el que vimos un comportamiento negativo más generalizado, en el 4T20 observamos un desempeño mixto.

Por el lado positivo, sorprendió la mejora en los resultados de Gentera en el que se pudo observar un punto de inflexión en sus utilidades. Sin embargo, Gfnorte registró una disminución mayor a la estimada en sus utilidades debido a la necesidad de generar mayores provisiones preventivas por riesgos crediticios. BSMX mostró lo contrario, dado que las provisiones creadas fueron menores a las estimadas. Tanto Creal como Regional tuvieron resultados débiles.

Sector Telecomunicaciones. El sector de Telecomunicaciones, aunque suele ser defensivo, reflejó la debilidad del dinamismo económico. Amx mostró un desempeño de bajo crecimiento. Las ventas decrecieron -3.1% (vs. -0.9%e) mientras que el EBITDA aumentó +1.3% (vs.+2.3%e). En particular México mostró cifras débiles al decrecer las ventas en 8.7% y el EBITDA en 5.2%.

Sector Fibras. Los resultados en FUNO y Fmty fueron mejores a lo esperado. FibraHD reportó en línea con nuestras expectativas, con ingresos y utilidades bajo presión dado el entorno adverso que enfrenta. Nos sorprendió la resiliencia de las Fibras en general, considerando particularmente que las reservas contra impago disminuyeron contra el 3T20.

Sectores esenciales

Sector Alimentos y Bebidas. El sector de Bebidas tuvo un trimestre defensivo y mejor a lo esperado, gracias a los incrementos en precios finales en el caso de AC y de comportamientos positivos en volúmenes en países como Brasil y Argentina para el caso de KOF. Esto se logró por eficiencias en gastos y menores costos del PET. Las empresas de Alimentos también reportaron positivamente, principalmente por un entorno de mayores precios y mejoras en gastos de operación. Bachoco, Gruma y Lala mostraron incrementos significativos en EBITDA.

Sector Autoservicios. El sector Autoservicios se encuentra entre uno de los más resilientes con respecto al Covid-19. Sin embargo, los resultados fueron diferenciados. Walmex, la empresa líder del sector reportó resultados positivos, pero ligeramente inferiores a los esperados. Chedraui se destacó por presentar balances positivos y mayores a las expectativas lo que se reflejó en el precio de su acción en el mercado. Por el contrario, Soriana presentó caída en sus VMT, pero un EBITDA superior a las expectativas.

Consumo básico. Kimber presentó crecimientos en ventas y EBITDA de un sólo dígito medio y arriba de expectativas.