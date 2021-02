Estudiar a distancia arquitectura debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, tiene más desventajas que ventajas, no hay como el contacto directo y el trabajo en campo, coincidieron el profesor de la UNAM, Víctor Ramírez y los estudiantes Viviana Santiago y Fabián Cedillo.

En platica con #MiCiudadEnConcreto, reconocieron que si bien el no hacer los recorridos de casa a escuela y tener más tiempo resulta positivo, no así el no poder intercambiar puntos de vista persona a persona, como lo hacían en las aulas o el realizar visitas a obras o realizar proyectos con estudios en campo.

El profesor Víctor Ramírez dijo que más allá de lo pedagógico y académico, ha sido difícil sobre todo por lo que representa la arquitectura, puesto que se deben analizar espacios y medirlos, por ejemplo, y ante la emergencia sanitaria, ahora no se puede hacer.

“La realidad de hoy nos aísla del contacto directo con la ciudad y edificios que en un momento hemos podido disfrutar y respecto a impartir clases, lo que intentamos hacer es algo más dinámico para que participen más los alumnos, lo cual no es sencillo, porque hay que estarles insistiendo para que se involucren en el desarrollo de la clase”.

Para Viviana Santiago estar en línea es muy complicado, porque si el estudiante no es disciplinado y distraído, será un caos y no pondrá atención, sin embargo, presencialmente, los profesores interactúan más y hacen que de alguna manera se atienda y aprenda.

Ahora no se puede convivir mucho con los compañeros e intercambiar ideas, eso es difícil en línea, hay que estar llamándonos para, por ejemplo, como originar un proyecto. “Es muy importante que tengamos un profesor enfrente físicamente”.

Fabián Cedillo, consideró que debe buscarse un sistema híbrido para poder aprovechar mejor la enseñanza, aunque coincidió con su profesor y compañera en que lo mejor son las clases presenciales.

“Aunque suene muy romántico, tenemos que vivir los espacios, vivir nuestra forma de expresar las cosas, tenemos que disfrutar otras (físicamente) y no en línea”, insistió.