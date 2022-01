Sofomes gana terreno en crédito para Pymes

Las pequeñas y medianas empresas en México representan más del 99% del total de las compañías en el país, y emplean 37.2% de la población ocupada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Paralelamente a esa información del INEGI, Fernando Padilla, ceo de Lendera y Pretmex, también consejero de Asofom, explicó que a pesar de la gran cantidad de pequeñas y medianas empresa en el país, “solo el 35% de las empresas en México cuentan con financiamientos formales.

Escenario que han aprovechado las instituciones financieras no bancarizadas como las Sofomes y sofipos, “Las sofomes están creando un mercado nuevo, penetrando a más empresas que no tenían un financiamiento” comentó Padilla.

Destacó que la reducción en tiempos de resolución de financiamiento así como la personalización de créditos han sido un factor clave para el crecimiento de las sofomes frente a las instituciones financieras bancarizadas.

“La gran ventaja de una institución financiera no bancaria como sofomes, sofipos, es velocidad, los tiempos de resolución son muchos más rápidos, la segunda son personalización, los grandes bancos tienen productos muy estandarizados, eso hace que al banco le cueste trabajo otorgar a todos, en las fintech va haber mucha personalización, esta velocidad y personalización hace que los productos estén más adaptados a la necesidad de las pymes” explicó Fernando Padilla.

¿Qué Pymes pueden acceder a un financiamiento?

Pretmex mantiene los ojos colocados en todos los segmentos del mercado, sin embargo evalúan que los empresarios mantengan un interés y conocimiento sobre su empresa, además de que el producto o servicios de la empresa generen un impacto negativo y más bien mantenga un giro sano.

“No estamos focalizados a ninguna industria, estamos enfocados en el empresario mexicano, utilizamos mucha tecnología para hacer un proceso sencillo, por lo que podemos atender a cualquier empresario de la república, nosotros tenemos la perspectiva de cómo entender el negocio para otorgar algún producto financiero.

La empresa tiene que estar funcionado, los empresarios deben tener solvencia moral y económica, ser un empresario comprometida, la empresa que no impacte al mundo de manera negativa, que sea un giro sano, que quien toma las decisiones conozcan su negocio, vemos buro de crédito pero no para ver ser bueno o malos pagadores, sino desde la perspectiva de cómo te comportaste, buscamos no tanto poner una calificación” explicó el Ceo de Pretmex.

Fernando Padilla, destacó que por el momento pretmex solo está atendiendo a empresas que facturen arriba de 400 mil y menos a 250 millones de pesos, además deberán estar funcionando, por lo que no ofrecen crédito a empresas que estén en etapa de pre operación.