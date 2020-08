Socios de la ADI invierten 19 mil mdd este año en 271 proyectos en todo el país

Pese a la coyuntura por la contingencia sanitaria, los miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) mantienen este año inversiones por 19 mil millones de dólares en 271 proyectos a nivel nacional, entre ellos los del Corredor Reforma.

La directora general de la ADI, María José Fernández, detalló en entrevista con Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, que se trata de obras que ya habían tramitado los permiso y licencias, y están actualmente en construcción.

Resaltó que en el Corredor Reforma cuentan con 15 proyectos importantes, que este año ya verán avances en su construcción, además de que trabajan con la Semovi, para lograr un plan de movilidad completo, desde Avenida Juárez hasta Circuito Interior.

“Teníamos un listado de proyectos de socios que tenían contemplado iniciar este año, pero algunos están esperando a ver qué pasa”, pues los inversionistas de este sector son más cautelosos, resaltó.

Explicó que se trata de algunos proyectos en trámite, que decidieron esperar a 2021, para saber si es el momento adecuado para arrancarlos, “son los menos, aunque el monto es importante”, señaló.

María José Fernández destacó que son inversiones muy fuertes, y por lo tanto, deben tener ciertas garantías para poder arriesgarse.

En ese sentido, expresó que hoy en día, en México el mayor reto es la confianza, tanto por el lado del inversionista que va a poner su patrimonio a invertir a largo plazo, como de lado del comprador.

Comentó que hoy en día, hay muchos inversionistas que no tienen la posibilidad de invertir, “no están vendiendo lo que tienen en el mercado, no tienen liquidez ni seguridad para proyectos nuevos porque no hay demanda”.

Por ello, dijo, se debe trabajar en generar confianza con el gobierno y mandar este mensaje al inversionista y consumidor, ya que la cancelación de algunas obras que ya estaban autorizadas, si ha generado incertidumbre.

“No vamos a reclamarle a la autoridades sus decisiones o motivos, pero si les hacemos ver que éstas decisiones crean desconfianza en los inversionistas institucionales y extranjeros en particular, si afectan mucho al sector inmobiliario”, admitió la directora general de la ADI.

Por otra parte, señaló que la asociación lleva a cabo actualmente mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, para avanzar en la reactivación del sector de forma ágil, pero también segura.

Por ejemplo, dijo con autoridades de Hacienda y de la Sociedad Hipotecaria Federal, se ha hablado de que la banca tenga más confianza y mayor seguridad para invertir en proyectos inmobiliarios y otorgue créditos puente.

También se busca con las autoridades que tengan políticas de homologación en todos los niveles que abonen a la simplificación administrativa y mejora regulatoria, además de fortalecer el Estado de derecho y promover la transparencia, sobre todo en los gobiernos de los estados.