Sin la participación de la IP no se podrá alcanzar la inmunidad de rebaño

Por Julián Sánchez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador participar en la vacunación contra COVID-19 y que las reglas del juego en diferentes sectores como el de energía no estén cambiando en materia de normatividad o de regulación, para facilitar la inversión que se requiere para la recuperación de la economía y creación de empleos mejor remunerados.

Carlos Salazar, presidente de esa organización encabezó una conferencia de prensa a distancia con dirigentes de sectores empresariales, en la que destacó la difícil situación que se espera para este año en el marco de la pandemia, por lo que insistió en unir acciones con el gobierno de México para superar esta crisis, que entre otras cosas ha derivado en la caída del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y un crecimiento importante en desempleo.

José Manuel López Campos, de la Concanaco-Servytur; Vicente Yáñez, de la ANTAD; Bosco de la Vega, del CNA,; Patrick Devlyn y Roger González, presidentes de la Comisión de Salud y de Energía del CCE, respectivamente, entre otros, coincidieron en la necesidad de que se invite al sector privado a participar en el proceso de vacunación, puesto que de lo contrario no se podrá lograr la llamada inmunidad de rebaño en México.

“Ofrecimos que el sector privado pueda ayudar en la logística de la distribución, ampliación y en financiamiento de las vacunas. Hemos ofrecido nuestras instalaciones o de grupos asociados al sector privado para facilitar la vacunación”, insistió Carlos Salazar.

Al igual que compañeros del CCE, Salazar coincidió en que, si bien los lotes con pocas cantidades de vacunas han podido ir aplicándose por parte del gobierno federal, cuando comiencen a llegar en millones las dosis, le será difícil a la administración de López Obrador, por lo que la participación del sector privado debe ser preponderante en un objetivo de aplicar dosis a 10 o 11 millones de mexicanos cada mes.

Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo que tan sólo en ese sector se cuenta con 15 mil cadenas de farmacias y en tiendas, así como con ocho mil consultores y médicos, lo que representa una red logística importante, además de que muchas empresas están interesadas en vacunar a sus empleados, lo cual reduciría la carga del gobierno.

Patrick Devlyn subrayó en ese sentido que se ha propuesto a la administración federal distintas maneras de coadyuvar aportando las sociedades de distribución y logística, con personal especializado en centros de trabajo para ayudar a coordinar de manera más eficiente para avanzar en la citada acción para enfrentar de manera más ágil y eficaz la pandemia, en un marco en el que se debe considerar que, para recuperar la economía, primero tiene que ser la salud.

En ese marco, Carlos Salazar resaltó que los cambios de reglas en la normatividad o regulación que se ha hecho constante en este gobierno ha dificultado la inversión nacional y extranjera.

“Seguimos insistiendo de la importancia de que las reglas no se estén cambiando, de que tengamos seguridad jurídica, muchos de los intentos y propuestas hechas por la autoridad siguen siendo intentos que están cambiando las reglas del juego, van desde el sector agrícola, hasta el bancario”.

Roger González, afirmó que se da un cambio continuo a la regulación y reglas de juego, ante lo que existe preocupación de organizaciones nacionales y externas, como son las originarias de Estados Unidos, el socio comercial más importante de México.

Resaltó que el problema se da, entre otros, en el sector energético. “Hay una falta importantísima de diálogo, no hay una mesa para platicar, no hay apertura para estos temas importantes, no hemos encontrado eco en el gobierno de las cosas que tenemos muy viables en este sector… Tenemos proyectos que pueden incidir en la economía. Más de 200 proyectos en energía han estado en pausa por la inestabilidad regulatoria y por la falta personas y actividad administrativa dentro de este gobierno”.