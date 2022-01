Sin impacto por desaceleración otorgamiento de crédito: ABM

Operan con normalidad bancos en medio de cuarta ola de Covid-19, aseguran banqueros

A pesar de que se ha registrado una ligera desaceleración económica, el impacto que ha tenido el otorgamiento del crédito por parte de la banca, ha sido mínimos, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Feldman, quien confió en que una vez pasada la cuarta ola de Covid-19, se normalizará la actividad económica y el crecimiento retornará a su senda.

“La desaceleración efectivamente, hubo una disminución en la actividad económica de México y en otras partes del mundo, siempre hay un rezago y veníamos de bases muy pequeñas de crédito, entonces hoy no estamos viendo ninguna desaceleración de crédito. De continuar una desaceleración de la economía más profunda, asociada a un tema de confinamiento que la verdad no lo vimos y creo que ya tenemos razonablemente claro, faltan datos y faltan elementos y por lo tanto, al día de hoy, no podemos hablar de que haya una desaceleración del crédito”, indicó.

En conferencia de prensa, indicó que el panorama actual lo observan como un tema transitorio y la evolución es parecida a lo que se vio en olas anteriores, pero tienen protocolos bastante estrictos en las sucursales y han ido aprendiendo a trabajar con la pandemia.

“Somos una actividad esencial en la economía y por lo tanto nunca cerramos entonces, realmente estamos teniendo una operación bastante normalizada en las redes de sucursales y a nivel de la banca de relación, evidentemente en general las sedes corporativas hemos bajado los aforos, por cuellos de botella, pero la operación está bastante normalizada”, precisó.

Por su parte, Adrián Otero, vicepresidente de la ABM, coincidió en que la cuarta ola de contagios por la variante Ómicron, no ha afectado las operaciones bancarias ni ha provocado el cierre de sucursales ya que siguen operando de manera normal y los empleados bancarios, en especial los llamados detallistas, no han detenido sus actividades aún en las más álgidas etapas del confinamiento.

Lee también: Con nuevos retos, 2022 positivo para créditos hipotecarios

“Si han subido los casos como ha ocurrido en todo el mundo, pero el regreso es más rápido, ya que se aprendió mucho en estos casi dos años de pandemia”, expuso.

En torno a la venta de Citi Banamex, de sus activos minoristas en México, el presidente de la ABM, Becker Feldman, indicó que ese movimiento obedece a la estrategia comercial del propio grupo, no está relacionada a las condiciones locales y obedece a una redefinición del modelo de negocios por lo que los cuentahabientes, no tendrán afectación alguna por ese tema.

“Las compras y ventas de instituciones bancarias se dan a menudo, no es un tema que no sea parte de la práctica común en el mundo empresarial, sin embargo, al ser el banco de que se trate, han surgido algunas percepciones que vale la pena recalcar y creo que es importante destacar que ninguno de los clientes de Banamex, sufrirán ningún problema, ni ahora ni durante el proceso ni una vez adquirido por un comprador porque tendrá que pasar por todos los tamices regulatorios”, mencionó.

En torno al llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que este grupo sea adquirido por empresarios mexicanos, indicaron que es un buen deseo, pero desde la banca, son agnósticos de origen del capital, pero no a que el que gestione los recursos tenga las capacidades técnicas y profesionales para esa tarea.

El líder de la ABM, anunció la realización de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, Guerrero el 24 y 25 de marzo, la cual será en formato presencial y donde aún no está confirmada la presencia del Ejecutivo Federal.

Por lo pronto, señaló que, entre los riesgos para el crecimiento económico, se encuentra el recrudecimiento de la pandemia, cuellos de botella a nivel global, alta volatilidad, menor recuperación del gasto en inversión y problemas geopolíticos, mientras que, entre las cosas favorables, está una mayor confianza de consumidores e inversionistas en el T-MEC y que México sea atractivo para la inversión y con condiciones financieras propicias.

En tanto, Becker Feldman, anotó que los riesgos de la inflación podrían darse con presiones inflacionarias externas, presión de costos para empresas, que la inflación subyacente continúe elevada, episodios de depreciación cambiaria y aumentos en precios de agropecuarios y energéticos.