Sin consenso en propuesta de gobierno sobre outsourcing

Por Julián Sánchez

En la negociación respecto a la propuesta de ley con la que regula la figura de la subcontratación, no existe consenso entre empresarios para apoyar la iniciativa del gobierno federal, puesto que se advierte que si no se hace un análisis a fondo desde el Legislativo y no se realizan bien las cosas, de manera inmediata se perderían 500 mil empleos en diciembre y una cantidad similar en enero próximo, alertó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez.

Está pérdida, explicó, sería únicamente en la transición de las empresas de una razón social a otra, de cálculos, de primas de riesgo, en el Seguro Social y la incorporación de sistemas administrativos de una empresa a otra. “En el cambio se irían muchos trabajadores y eso sería responsabilidad de quienes empujen a fuerza esa ley sin considerar a los sectores productivos”.

Castellanos Férez quien ofreció una conferencia de prensa por medio de plataforma digital, dijo que no puede informar a detalle lo que se realiza en la mesa de negociación sobre el tema de outsourcing, pero que se prevé siga el debate.

Cabe recordar que lo que está a discusión, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación, que buscan regular la subcontratación de personal, los servicios y obras especializados, así como las agencias de colocación.

La Canacintra ha planteado en este marco no dejar desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas en el tema de la subcontratación, porque no pueden competir con grandes corporativos que tiene insourcing.

Que es la creación de una empresa filial dentro de un grupo, que administra el personal de un centro de trabajo y de una planta que no tiene empleados y esto es con la intención manifiesta de tener una disminución en el pago del PTU, por investigación, desarrollo de productos o no compartir con la gente que está generando esa utilidad.

Dijo que los cuatro millones 900 mil trabajadores que están en subcontratación, pertenecen a empresas pequeñas y medianas que no generan o no crean estas empresas dentro del grupo o pertenecen a grandes corporativos o que son empresas únicas.

“Creemos que las estamos dejando nuevamente desprotegidas con un tiro de gracia, dado que perderán competitividad contra las empresas competidoras y eso será un factor adicional para la no sobrevivencia”, afirmó.