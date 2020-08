Si cambió de giro comercial, actualice su póliza: GMX

GMX Seguros, resalta que es de suma importancia que las empresas que han reconvertido sus giros notifiquen a su aseguradora sobre esta modificación, para que su póliza de Responsabilidad Civil por producto se encuentre actualizado y puedan ampararse sobre esta cobertura.

“En Monterrey hay cerca de 120 empresas que han reconvertido, temporal o permanentemente sus líneas de producción. Hay otras tantas en el corredor Querétaro-El Bajío que están en la misma situación, sin embargo, para nosotros es importante que los asegurados tomen en cuenta esta actualización y mediante nuestro equipo de Administración de Riesgos, podemos ayudarles a identificar riesgos potenciales en sus nuevos procesos”.

“Adicionalmente es importante que se notifique a la compañía de seguros sobre esta reconversión, ya que la apreciación del riesgo puede ser diferente con los nuevos procesos productivos que hayan incorporado en su industria. De no realizar esta importante notificación, los daños ocasionados por algún producto no especificado dentro de la póliza podrían no estar amparados”, indicó en un comunicado de prensa Raúl Tapia, Director de Desarrollo de Negocios de GMX Seguros

Agregó que ddebido a la aparición de la contingencia sanitaria derivada por el virus SARS-CoV-2, al menos 240 empresas industriales transnacionales como locales en toda la República Mexicana se han visto en la necesidad de diversificar sus líneas de negocio. Los giros que principalmente se han integrado a esta tendencia son automotrices, textileras, fabricantes de ropa y calzado, alcoholeras, productoras de cosméticos, electrónicos, aeropartes, electrodomésticos, entre otros.

Detalló que tomando en cuenta la demanda en mercancía de temporalidad como la fabricación de productos sanitarios entre los que destacan: cubre bocas, alcoholeras productoras de gel anti bacterial, ventiladores, mascarillas quirúrgicas y protección para médicos y personal sanitario.

Sin embargo, el esfuerzo realizado por estas empresas supone un riesgo si no se analiza cuidadosamente esta acción, debido a la exigencia de las normativas sanitarias que pudieran poner en riesgo la salud y la vida de sus consumidores finales o alguna industria implicada dentro del proceso de proveeduría, es decir, daños a terceros.

Debido a esto, el, afirmóCabe mencionar que en GMX Seguros la cobertura de Responsabilidad Civil por la fabricación de productos ampara también al asegurado por el artículo fabricado en territorio nacional y que pudiera causar daños en el territorio mexicano, o bien, en el extranjero en el caso de tener ventas de exportación. De manera optativa puede contratarse una cobertura por el retiro masivo de un producto que pudiera causar daños a terceros.