Se va a convertir en el centro integrador: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la conferencia matutina que en 10 días serán inauguradas más de 300 sucursales del Banco del Bienestar en el país.

Destacó que actualmente hay construidas más de mil sucursales bancarias de las 2 mil 700 planteadas, por lo que en los próximos días se inaugurarán más sucursales.

“El Banco del Bienestar se va a convertir en el centro integrador, ahí vamos a buscar la forma de que la gente mayor, como ahí van a cobrar su pensión, y los sembradores, y los jóvenes que van a cobrar sus becas, se vayan concentrando y sea un centro de reunión, un centro integrador en la comunidad o en las comunidades que comprendan la sucursal del banco.

“Es para tener 2 mil 700 centros integradores de Programas de Bienestar. La primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es lo que más nos importa, porque ahora se van a dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos, ya no vamos dispersar en la banca privada.



“Todo lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar… no traigo aquí mi cartera, pero yo ya tengo mi tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, primero es para la dispersión, segundo, se abre una cuenta, no se va a cobrar comisión, por ejemplo el adulto mayor va a recibir completa su pensión, puede abrir ahí su cuenta, y después, pero ya una vez que estemos consolidados, por eso mi apuro, porque se nos termina el tiempo y son procesos lentos, son cuerpos de avance lento, pero si tenemos tiempo, lo segundo va a ser el que puedan mandar las remesas nuestros paisanos al Banco del Bienestar y no vamos a cobrar, vamos a buscar un mecanismo para apoyarlos, estamos pensando en eso, pero necesitamos primero consolidar lo de la dispersión de los recursos. Luego serían remesas, luego vienen muchísimas otras cosas: créditos y demás, pero eso sería con los próximos gobiernos”, expuso el mandatario.

