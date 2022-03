Sequía y conflicto bélico elevan precios maíz y trigo

Los productos de maíz y derivados se encuentran entre los afectados por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ya experimentan alza al igual que el trigo; situación que suma el costo de transportar estos insumos ante el alza de los combustibles.

Ramsé Gutiérrez Hernández, vicepresidente senior en Franklin Templeton, establece que el maíz en los mercados internacionales está cerca de sus máximos del año pasado, cuando se experimentó la peor sequía desde 2012. Por su parte, el trigo tiene alzas similares y también llegó a máximos en pesos.

El especialista recuerda que Ucrania y Rusia aportan el 20% y el 30% respectivamente de las exportaciones de maíz y trigo a nivel global y que Rusia es un gran exportador de fertilizantes para cultivos, los cuales están siendo impactados dentro de la escalada de sanciones por parte de los rusos, a raíz del conflicto con Ucrania.

También señala que las presiones para los bienes agrícolas pueden agravarse tanto externa como internamente porque México puede volver a presentar condiciones de sequía en los próximos meses; en particular, al cierre de febrero, el porcentaje del territorio anormalmente seco llegó a 43.11%, niveles que sólo se han visto en 2005.

Gutiérrez establece que en la última encuesta de Banco de México (Banxico) ya se prevé que la inflación estará fuera de su rango objetivo, por lo menos hasta febrero de 2023, lo cual significa que por lo menos serán dos años con una inflación “alta”. De esta manera, si se mantiene este nivel de tensión para estos mercados, la inflación global y en particular la de México, no sólo no disminuirá, sino que aumentará a un nuevo máximo de los últimos 20 años; por encima del 7.37% observado en noviembre de 2020.