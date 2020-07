Seguiremos en Semáforo Naranja; estos comercios no cumplen medidas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la próxima semana, la Ciudad de México continuará en Semáforo Naranja. Horas antes había anunciado en redes sociales que la capital fuera a cambiar a Semáforo Verde.

En conferencia de prensa, anunció además que debido a que el Centro Histórico el día de ayer tuvo saturación, mañana sábado y el domingo, estará cerrado, así como los locales comerciales, así como las estaciones del metro Zócalo y Allende.

Destacó además que los centros comerciales no abrirán este lunes, sino el miércoles y que se estaría abriendo un espacio de diálogo para fijar los protocolos de seguridad y fijar y ajustar las medidas de distanciamiento.

“Hubo tiendas que no tenían termómetros, no hacían filas, no tenían gel y los empleados no tenían caretas. Por eso es el llamado para una revisión muy importante entre ellos y nosotros de cómo la ciudadanía debe hacer sus compras en el Centro Histórico”, argumentó.

Dijo que es tarea de cámaras, comerciantes, ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad de México.

Empresas incumplidas

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno Capitalina, informó que el día de hoy se dará a conocer de manera oficial vía la Gaceta Capitalina, que los locales comerciales que no cumplan con las medidas sanitarias ni de sana distancia, serían sancionadas con hasta 15 días de cierre en sus locales.

Expresó que a las calles del Centro Histórico, en lugar de llegar las 300 mil, dijo “llegaron miles y miles más” y que se realizan perifoneos.

Expuso que en los locales comerciales, el uso de cubrebocas llegó al 95%, el uso de caretas, al 50%; toma de temperatura, al 55%; tapete sanitizante, al 60%, uso de gel al 75%; las filas de dosificación fueron al 40%, y la señalética al 60%, la ocupación o sana distancia, se cumplió al 70%.

Aseveró que comercios en las calles de Uruguay, Mesones, Regina, entre otras y establecimientos de banca, tiendas de artículos deportivos, y locales, “no implementan los lineamientos”, ni la hora del cierre a las 17:00 horas.

Detalló que entre las empresas que no cumplieron los protocolos están Ferretería La Libra, tiendas Nike, American Eagle, Zapaterías La Vega, Martí Outlet, Artículos Deportivos Junior, la cafetería Cielito Querido, Banco Santander, Nutrisa, Bancomer, Farmacia París, Plaza de Los Lentes, Plaza 20.