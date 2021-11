Seguirá aumento tasa referencia de Banxico: Intercam

Tasa de interés podría ver incrementos de entre 100 y 125 puntos base en 2022

Santiago Fernández, subdirector de análisis económico en Intercam Grupo Financiero, señala que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por mayoría (4-1) elevar la tasa de interés objetivo en 25 puntos base a 5% y que, hacia adelante, su expectativa es de ver al menos un movimiento adicional al alza a la tasa de interés para cerrar 2021 en 5.25%.

En el documento de opinión análisis “Banxico reconoce deterioro del entorno inflacionario y eleva tasa de interés”, manifiesta que los riesgos para la inflación se mantienen y no espera que éstos cedan en el futuro cercano; además de que ha iniciado la normalización monetaria en EE. UU.

Si bien no hubo unanimidad en la decisión de esta tarde, la balanza dentro de la Junta se ha inclinado hacia una postura de mayor restricción, por lo que cree continuará en 2022. El próximo año la tasa de interés podría ver incrementos de entre 100 y 125 puntos base, para cerrar en torno al 6.25% o 6.5%; con riesgos de ver tasas más altas si las presiones inflacionarias a nivel global persisten.

Agrega que Gerardo Esquivel votó en favor de mantenerla en 4.75%, en una decisión que no mostró consenso por cuarta reunión consecutiva. La decisión se tomó de nueva cuenta por los riesgos que plantean los recientes choques que han afectado la inflación, y sus implicaciones para la formación de precios en la economía.

Banxico reiteró que espera que la inflación sea transitoria, pero por la considerable magnitud de los choques y su impacto en varios productos, ha optado por mantener el ciclo de alzas en la tasa de interés que evite un des anclaje de las expectativas de inflación. Consideró que el entorno de inflación se ha deteriorado desde la última junta. Adicionalmente, el banco volvió a revisar al alza sus estimaciones de inflación de corto plazo.

Banxico reconoció que tanto las presiones inflacionarias globales como internas siguen afectando a la inflación general y subyacente. Si bien las expectativas de inflación en el largo plazo no se han modificado, las de corto plazo siguen ajustándose al alza. Además, admitió que es incierto por cuánto tiempo los choques seguirán afectando la inflación, pues su magnitud ha sido considerable y han afectado los precios de un grupo amplio de productos.

Esto eleva los riesgos de que la inflación se vuelva más persistente y de que las expectativas de inflación pierdan su anclaje en el objetivo de 3% del banco. De ahí la decisión de reforzar la política monetaria. Aunque, en última instancia, esperan que la inflación sea transitoria y vuelva a converger con el objetivo del banco en el mediano plazo. El balance de riesgos para la inflación se mantuvo sesgado al alza y se deterioró desde la última reunión.

El Banco de México publicó simultáneamente pronósticos para la inflación general y subyacente, que fueron revisados al alza para el corto plazo. Banxico espera ver un cierre de la inflación en 6.8% (vs. 6.3% prev.) para 2021, con una caída más lenta en el 1T22 (6.3% vs 5.6% prev.), 2T22 (4.8% vs 4.3% prev.) y el 3T22 (3.9% vs 3.5%prev.). Esperan que las presiones inflacionarias cedan en mayor medida en los próximos 12 meses.

Para el cierre de 2022 (3.3%) y 2023 (3.1%) no hubo cambios sustanciales, por lo que aún se proyecta una convergencia de la inflación hacia la meta en 2023. Las estimaciones de inflación subyacente fueron revisadas también al alza, con expectativas de un cierre en 5.5% para 2021 (vs 5.3% prev.), y una trayectoria descendente que la llevará a 3.5% en 2022 y 2.6% en 2023. El pico en el repunte de la inflación subyacente se alcanzaría en el 1T22 (5.8%).