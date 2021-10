En México aún no estamos preparados para el home office, asegura Gonzalo Robina

Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces, estimó que la ocupación en los espacios de oficinas en México recuperará sus niveles prepandemia en los próximos 18 a 24 meses.

En conferencia con motivo de la presentación de sus resultados financieros del tercer trimestre del 2021, Gonzalo Robina, director general adjunto de la firma, abundó que aunque la recuperación en este sector no ha sido tan rápida como la observada en centros comerciales, retomará sus niveles del 2019 principalmente porque en México no hay una cultura del home office y porque las personas ya están regresando a sus centros de trabajo ante menores restricciones de distanciamiento social por la contingencia sanitaria.

“En México cultural y físicamente no estamos preparados para el famoso tema del home office, partamos de la base de que en las casas normalmente hay un alto número de ocupantes, a diferencia de otros países, todavía vivimos en familia (y tienen que) compartir internet que a lo mejor no es de la mejor calidad. Ese no es un ambiente en el que nos sintamos cómodos los funcionarios y empleados”, abundó.

Gonzalo Robina distinguió entre dos tipos de ocupación en los edificios corporativos. La “legal”, basada en los contratos con los inquilinos y la física, cuando los trabajadores están ocupando las oficinas.

“Es sorprendente la mejoría que habido en el mes de abril a la fecha en la ocupación que hay en las oficinas; la gente que está acudiendo a las oficinas se ha incrementado de una manera sustancial”, aseveró.

Aseguró que en el caso de Fibra Uno, el 100% de los empleados ya están laborando en la oficina.

“El grado de desocupación que se dio durante 18 meses no lo vamos a recuperar de un mes a otro, pero a lo mejor en los próximos 18 a 24 meses llegaremos a los niveles de ocupación que traíamos antes de la pandemia”, consideró.

Gonzalo Robina

En otro tema, el director general adjunto de Fibra Uno explicó que la disrupción en las cadenas de suministro global beneficia a los bienes raíces industriales, ya que se demandará mayor espacio logístico.

“La interrupción en las cadenas logísticas como arrendadores no nos ha afectado en lo más mínimo, al contrario, traemos ocupaciones prácticamente récord en el sector industrial. Obviamente si esto llegara a prolongarse más del tiempo razonable pudiera llegar a afectar, pero no creo que vaya a suceder en el corto o mediano plazos, creo que esto se va a recuperar bastante”, expuso el directivo.

Durante la conferencia, el directivo explicó que la inflación ha afectado en el desarrollo inmobiliario, dado el aumento en los precios de los materiales de construcción, como el acero y concreto, incluso llegó a duplicarse el costo de estos insumos, sin embargo, consideró que este efecto al final se trasladará en el aumento de las rentas, que incluso ya se han elevado hasta en un 35% el metro cuadrado en el área metropolitana de la CDMX y en propiedades para uso logístico y manufacturero.

“Nosotros al final de cuentas no paramos porque tenemos la convicción de que los que estamos invertidos en bienes raíces lo estamos haciendo para largo plazo, si estos precios de construcción se mantienen altos, tarde o temprano el retorno de nuestra inversión en esas construcciones se va a dar”, externó Robina.

“Hoy el costo de construcción en promedio, comparado contra 2019, se ha visto incrementado en un 30%, entonces esto va a llevar a que también se vea reflejado en el precio de las rentas y ya lo estamos viendo”, prosiguió.

Puntualizó que las rentas de los espacios nuevos que se estaban en niveles de 85, 90, 95 pesos por metro cuadrado, actualmente se están rentando en 110,115 y hasta 125 pesos por metro cuadrados. “Entonces sí ha habido un impacto en el costo de construcción, pero eso se termina reflejándose en la renta para el último usuario”, reiteró.