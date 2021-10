Registran 50% de ocupación y recuperación de 9 mil empleos, destaca participación de IP

La actividad turística está al 100% en la Ciudad de México, gracias al esfuerzo de los micro, pequeños y medianos empresarios que se han sumado a las mesas de reactivación, aseguró la secretaria de Turismo de la capital del país, Paola Félix Díaz, quien destacó que los eventos programados para los siguientes días, darán muestra del trabajo conjunto con el sector privado y los esfuerzos por revertir los daños causados a esta industria por el Covid-19.

Durante su participación, en el marco de la presentación de los avances de la reactivación del sector turismo en la Ciudad de México, con la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital (Coparmex-CDMX), la funcionaria local, destacó la importancia del avance en la vacunación donde 78% de los ciudadanos ya cuentan con el esquema completo y dijo que se han empezado a sentir los frutos con un retorno de turistas nacionales e internacionales.

“Hay un tema que se puede palpar en cuanto al empleo en la Ciudad de México, 9 mil pertenecen al sector turismo que se recuperaron de 25 mil en general. Hablamos también de una ocupación del 50% y proyectado para estas dos semanas que vienen con los grandes eventos como el Día de Muertos, Fórmula 1, la carrera panamericana, la mega ofrenda y otros más que podrán encontrarse en la cartelera con todas las actividades en city.mx, lo que dará un dinamismo importante en épocas complicadas donde miles de personas perdieron no solo sus negocios, familiares, amigos y este final de año tenemos que entrar con fuerza para que el 2022 sea el mejor año para todos”, dijo.

La titular de la Sectur en la Ciudad de México, mencionó que competimos con otras ciudades del mismo y la buena noticia es que en vacunación, la capital ha superado a Nueva York, París y a otros países y es claro que la vacunación es la base para reactivar y que la gente tenga la confianza de poder salir sin perder de vista que debemos seguirnos cuidando porque el Covid está presente, pero tenemos capacidad de adaptarnos y más aún porque, el turismo es el motor de la economía.

Por ello, indicó que seguirán trabajando de la mano con el sector empresarial, que será fundamental para que exista una dinámica que genere mayores resultados y emprenderán una agresiva campaña: “la ciudad que lo tiene todo”, “una ciudad segura”, “soy chilango, amo a mi cuidad”, entre otras.

Por su parte, el presidente de la Coparmex metropolitana, Armando Zúñiga Salinas, indicó que recordó que la aportación del Turismo al PIB de la Ciudad de México, es del 8% por lo que suman esfuerzos para lograr más rápido una reactivación económica “para salvar empresas, para impulsar nuevas, para reponer las que desafortunadamente se nos fueron con la pandemia y eso es a lo que estamos dando prioridad”.

El líder empresarial, señaló que tienen una gran alianza con sus contrapartes y las autoridades y el sector turismo, resulta fundamental para reactivarla economía y por ello, han recibido capacitación de Royal Moratti y a partir de las enseñanzas, tienen herramientas para que no detengan sus actividades y no se pierdan más empleos.

A su vez, el capacitador Alberto de la Fuente, indicó que la compra no está llegando a la Ciudad de México, 77% de encuestados a nivel nacional e internacional, no la conocen, 29% piensan que hay playa y 48% no saben si podrían viajar a la capital por la falta de una información real, por lo que recomendó un impulso en la promoción y que se conozca el gran diferenciador que se tiene por lo que no podemos seguir haciendo lo mismo que hace años y hay que cambiar y vender distinto esta entidad.