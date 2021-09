Se posicionan Sofomes en Pandemia, prestan uno de cada 5 pesos: Enrique Presburger

Mañana la 15 Edición de la Convención Nacional de la Asociación de Sociedades de Objeto Múltiple

Los estragos que trajo la pandemia, especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que prácticamente vieron cerradas sus puertas al no contar con apoyos gubernamentales ni de otro tipo, vieron la luz en las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Estas, se han vuelto su oxígeno al otorgarles créditos y con ello, evitar cierres masivos tanto de empresas como de negocios.

En una crisis sanitaria de inesperadas dimensiones, han dado muestra del por qué esas sociedades surgieron hace 15 años con el objetivo de dar acceso a créditos rápidos, oportunos y adaptables a las necesidades de la empresa.

Y en este crecimiento, el festejo será en grande, durante el arranque, mañana jueves, de la 15 Edición de la Convención Nacional de la Asociación de Sociedades de Objeto Múltiple (ASOFOM), denominada “Reactivando a México” a realizarse en Cancún, Quintana Roo, con un evento presencial y con las más estrictas medidas sanitarias.

En entrevista con Grupo En Concreto, Enrique Presburger Cherem, presidente nacional de ASOFOM, recordó que la importancia de la búsqueda de que en México se ha hecho de una mayor inclusión financiera, dominada hace tiempo solo por cinco bancos, ante lo que surgió la necesidad de más dinero para las Pymes, que son 99.7% de la fuerza productiva del país y a quienes no había quien les prestara.

Indicó que, aunque aún estamos rezagados en México en financiamiento en comparación con otros países, surgen las Sofomes que han sido “un éxito rotundo, puesto que hoy existen más de mil 800 en todo el país, su figura ya está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México en ciertos aspectos de transparencia, muchas están en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en otras instancias.

“Es la figura de no bancarios más grande de América Latina y que ya coloca más de 900 mil millones de pesos en el sistema financiero mexicano que representa un 7.5% de todo el sistema financiero y un 20% aproximadamente del financiamiento al sector privado.

Por un éxito contundente

“Es decir, que uno de cada cinco pesos los presta hoy en día una Sofom y este modelo de flexibilidad, de mayor rapidez, de crear productos a la medida, de llegar a zonas remotas, ha sido el empuje principal para que las Sociedades sean un éxito contundente y la Convención es la cereza del pastel, con patrocinadores haciendo fila, medios de comunicación e invitados estelares.”, señaló.

Precisó que entre quienes representarán la parrilla de primer nivel de esta celebración, se encuentran las de José Pedro Kumamoto el primer diputado independiente, Moisés Flores CFO (Chief Financial Officer) de Kavak, el primer unicornio mexicano y Marcus Dantus – CEO y Fundador de StartUp México.

Presburger Cherem, se refirió al abandono que durante la crisis sanitaria han tenido varios sectores de la población, económicos y empresariales y la respuesta concreta que ASOFOM les ha dado y que se resume a “seguir prestando, esa es la manera de prestar contundentemente.

“Ante un escenario complejo donde las pymes que son la mayor fuerza productiva del país se quedaron con pocos recursos, cobrando cada vez más tarde, con mayores plazos de pago, con menos clientes, menos consumo y todo lo que han implicado estos tiempos turbulentos, hemos estado ahí porque este segmento económico, tiene que seguir pagando salarios, comprando materia prima y seguir trabajando”, indicó.

Por ello, agregó que necesitaban quien les prestara y las Sofomes de directivos mexicanos, se pusieron del lado de México, lo que hizo que creciera su cartera en 10% durante la pandemia, esto impulsado por la variedad de productos que ofrecen en créditos al consumo, al campo, productivos, hipotecario, automotriz.

“Crecemos igual que la inflación porque los negocios debían mantenerse, justamente ayudamos a reestructurar muchas de sus líneas de crédito para que tuvieran más aire para pagarla y en algunos casos, clientes que fueron rechazados por bancos, que no les renovaron sus líneas o se quedaron en problemas y tuvieron emergencias, vinieron a las Sofomes que no nos detuvimos y la cartera no solo se mantiene sino crece en un entorno donde el sector financiero mundial, estaba frenado por la incertidumbre”, precisó.

El presidente de ASOFOM, destacó que el crédito productivo es lo que más les han solicitado y por ello son la fuente de financiamiento más importante de las Pymes.

Según el Banco de México, seis de cada 10 empresas mexicanas, han obtenido su primera línea de crédito a través de una Sofom y hoy se erigen como “la inclusión financiera” al tener la obligación de atender a más y mayores Pymes y más personas satisfaciendo la demanda de crédito más especializado y con “trajes a la medida” coadyuvando a que el país tenga un sistema financiero más robusto.

Lo bueno y lo malo de internet

Sobre la delincuencia y el papel de las Sofomes para eliminar el riesgo generado por fuentes de financiamiento informal, Presburger Cherem, comentó que el crecimiento del internet si bien tiene sus cosas positivas, también negativas y México es el país con más ataques en toda la región, detrás de Brasil.

“La ciberdelincuencia está con todo y hay que hacer varias medidas desde la propia institución financiera para evitar la suplantación de identidad, financieras fantasmas, defraudaciones de clientes donde se les pide dinero por adelantado para abrir un crédito y cuestiones que debemos atender y cooperar con las autoridades para crear protocolos al respecto, es un tema que nos preocupa”, señaló.

Dijo que, sí han detectado casos, Sofomes a quienes les han robado la identidad y esto ha hecho que paguen precios reputacionales por cosas que no hicieron, además se da falsificación de identidades, de estados financieros, etc.

Por lo pronto, señaló que las metas de ASOFOM son crecer y esperan que más Sofomes lleguen a Bolsa, fondeo internacional, que puedan ser reconocidos por la banca de desarrollo y fondeados por esas entidades, más en el país y mayor crédito colocado, esto es, superar los 900 millones de pesos que manejan actualmente y una total apuesta a la tecnología, al fintech.

“Es importante que la gente sepa que la Sofome es una figura muy regulada, muy consolidada, el dato de que uno de cada cinco pesos son otorgados por nosotros, estamos en bolsa, con tecnología de vanguardia y hoy somos una alternativa de velocidad, flexibilidad, eficiencia y un complemento para toda empresa”, concluyó.